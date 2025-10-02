Quem é Augusto Kesrouani Nascimento, filho de Milton Nascimento

O empresário Augusto Kesrouani Nascimento, 31, é filho de Milton Nascimento.

O que aconteceu

Augusto é figura essencial na vida pessoal e profissional do cantor. Ele conheceu Milton aos 13 anos, em Juiz de Fora (MG), durante visitas do artista a amigos da família. A primeira impressão foi de "antipatia", mas a convivência transformou a distância inicial em afeto.

O vínculo se fortaleceu ao longo dos anos. Em 2014, quando Milton passou mal durante um show, Augusto correu para o hospital e foi recebido com um sorriso de alívio do cantor. Pouco tempo depois, tornou-se também empresário do pai.

O afeto foi oficializado. Em 2017, Milton concluiu o processo de adoção. "Foi criado entre sonhos e faltas", disse Augusto em entrevista ao UOL, em 2022.

A relação pai e filho ganhou destaque público. No documentário "Milton Bituca Nascimento", que acompanha a turnê de despedida do músico, ambos aparecem em diálogos emocionados. Augusto se descreve como "a pessoa mais amada do mundo", enquanto Milton reconhece que se tornou mais feliz depois da chegada do filho.

O empresário também acompanha de perto a vida pós-palcos de Milton. Desde 2022, o artista se define como um "aposentado convicto". Para aproveitar esse momento, pai e filho viajaram juntos para a Dinamarca e Noruega, países que o cantor sempre quis visitar.

Augusto e Milton Nascimento nos bastidores da turnê "A Última Sessão de Música" Imagem: Gsé Silva/UOL

O papel de Augusto no diagnóstico da doença de Milton

Augusto também foi decisivo na descoberta da demência por corpos de Lewy que atinge o cantor de 82 anos. Ele percebeu os primeiros sinais no início do ano: esquecimentos, olhar perdido e repetição de frases. Preocupado, levou o pai ao médico que o acompanha há mais de uma década.

Os testes realizados em abril apontaram um declínio cognitivo mais grave do que o esperado. Até então, Milton tinha diagnóstico de Parkinson, já que os sintomas motores das duas doenças são semelhantes.

Com a confirmação da demência, a rotina do cantor mudou. Descrito pelo filho como um "aposentado convicto", Milton já havia deixado os palcos, mas agora vive uma fase de cuidados especiais.

Mesmo diante da piora no quadro de saúde, Augusto mantém os planos de realizar sonhos ao lado do pai. Em maio deste ano, os dois embarcaram em uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos. Foram 16 dias, 4 mil quilômetros e cinco estados percorridos, em uma jornada que simboliza a união construída ao longo da vida.

* Com informações de reportagem publicada em 02/10/2025.