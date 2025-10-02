Topo

Entretenimento

Quem é Augusto Kesrouani Nascimento, filho de Milton Nascimento

Augusto Nascimento e Milton Nascimento - Reprodução/Instagram/@augustoknascimento
Augusto Nascimento e Milton Nascimento Imagem: Reprodução/Instagram/@augustoknascimento
do UOL

De Splash, em São Paulo

02/10/2025 15h38

O empresário Augusto Kesrouani Nascimento, 31, é filho de Milton Nascimento.

O que aconteceu

Augusto é figura essencial na vida pessoal e profissional do cantor. Ele conheceu Milton aos 13 anos, em Juiz de Fora (MG), durante visitas do artista a amigos da família. A primeira impressão foi de "antipatia", mas a convivência transformou a distância inicial em afeto.

O vínculo se fortaleceu ao longo dos anos. Em 2014, quando Milton passou mal durante um show, Augusto correu para o hospital e foi recebido com um sorriso de alívio do cantor. Pouco tempo depois, tornou-se também empresário do pai.

O afeto foi oficializado. Em 2017, Milton concluiu o processo de adoção. "Foi criado entre sonhos e faltas", disse Augusto em entrevista ao UOL, em 2022.

A relação pai e filho ganhou destaque público. No documentário "Milton Bituca Nascimento", que acompanha a turnê de despedida do músico, ambos aparecem em diálogos emocionados. Augusto se descreve como "a pessoa mais amada do mundo", enquanto Milton reconhece que se tornou mais feliz depois da chegada do filho.

O empresário também acompanha de perto a vida pós-palcos de Milton. Desde 2022, o artista se define como um "aposentado convicto". Para aproveitar esse momento, pai e filho viajaram juntos para a Dinamarca e Noruega, países que o cantor sempre quis visitar.

augusto milton - Gsé Silva/UOL - Gsé Silva/UOL
Augusto e Milton Nascimento nos bastidores da turnê "A Última Sessão de Música"
Imagem: Gsé Silva/UOL

O papel de Augusto no diagnóstico da doença de Milton

Augusto também foi decisivo na descoberta da demência por corpos de Lewy que atinge o cantor de 82 anos. Ele percebeu os primeiros sinais no início do ano: esquecimentos, olhar perdido e repetição de frases. Preocupado, levou o pai ao médico que o acompanha há mais de uma década.

Os testes realizados em abril apontaram um declínio cognitivo mais grave do que o esperado. Até então, Milton tinha diagnóstico de Parkinson, já que os sintomas motores das duas doenças são semelhantes.

Com a confirmação da demência, a rotina do cantor mudou. Descrito pelo filho como um "aposentado convicto", Milton já havia deixado os palcos, mas agora vive uma fase de cuidados especiais.

Mesmo diante da piora no quadro de saúde, Augusto mantém os planos de realizar sonhos ao lado do pai. Em maio deste ano, os dois embarcaram em uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos. Foram 16 dias, 4 mil quilômetros e cinco estados percorridos, em uma jornada que simboliza a união construída ao longo da vida.

* Com informações de reportagem publicada em 02/10/2025.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

A Fazenda 17: peoa dispara em rejeição na Enquete UOL e deve ser eliminada

Cobra comendo cobra: a bomba que cai no colo de César e Fátima em Vale Tudo

Internado em UTI, Hungria está consciente e não apresenta problema de visão

Um animado, outro sem graça: os finais de Freitas e Eugênio em 'Vale Tudo'

Channing Tatum revela o maior erro de sua carreira: 'Nunca me perdoarei'

Quem é Augusto Kesrouani Nascimento, filho de Milton Nascimento

Hungria 'passou mal de uma hora para a outra', diz amigo

'Desgraçada': veja o embate final entre Heleninha e Odete na 1ª Vale Tudo

O rapper Hungria está sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada

História de amor de Taylor Swift na NFL é música para os ouvidos do comissário da liga

Advogado de Hungria entregará bebida às autoridades; Polícia investiga caso