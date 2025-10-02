Por que você deve ignorar a crítica e assistir ao sanguinário 'GOAT'

"GOAT", filme de terror que chega hoje aos cinemas, vem sendo bastante criticado, com 32% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes — agregador online de críticas. No entanto, Splash te dá motivos para deixar os comentários negativos de lado e dar uma chance o longa.

O título é um thriller de horror que segue Cameron Cade, um promissor quarterback cuja carreira é ameaçada após um ataque. Sua única esperança surge quando o lendário ídolo Isaiah White se oferece para treiná-lo em seu complexo isolado. Porém, o que começa como uma oportunidade de redenção se transforma em um pesadelo, pois o carisma de Isaiah revela um lado sombrio, levando Cam a uma espiral de confusão que o força a questionar o custo real de se tornar o melhor.

Jordan Peele

Responsável por grandes títulos do terror contemporâneo, Jordan Peele assina a produção de "GOAT" por meio de sua produtora Monkeypaw. O cineasta é diretor do vencedor do Oscar "Corra!", "Não, Não Olhe!" e "Nós"; como produtor, ele esteve em "A Lenda de Candyman", de 2021. Então, se alguém como ele está por trás de "GOAT", vale dar uma chance.

Segundo Peele, "GOAT" era o projeto ideal para a Monkeypaw produzir. "Por causa da ousadia da ideia original. Trata de abordar um tema que deveria permanecer intocado, culturalmente sagrado, e descobrir como cruzar essa fronteira para seduzir todos os públicos com esta história", diz o diretor em material enviado à imprensa.

Jordan Peele em set de gravações de 'Corra!', em 2017 Imagem: Divulgação/Universal Pictures

Terror Esportivo

"GOAT" estreia o subgênero terror esportivo, segundo a própria Monkeypaw. Portanto, se você é fã de terror, não pode perder o "nascimento" de algo novo para o gênero.

O futebol americano é meu esporte favorito, e a combinação de esportes e terror foi algo que me surpreendeu desde o início, porque parecia difícil de alcançar. Mas os roteiristas fizeram algo especial -- eles pegaram o que eu não percebi ser assustador sobre o esporte e foram revelando-o aos poucos, um degrau de cada vez.

Jordan Peele

A expressão G.O.A.T., sigla em inglês para "The Greatest of All Time" (O Maior de Todos os Tempos), representa uma evolução linguística na forma de se referir a figuras de excelência máxima. O termo substitui antigas denominações como "Ele" (Him), "O Homem" ou "O Cara", consolidando-se como um fenômeno cultural contemporâneo.

Segundo o produtor Win Rosenfeld, da Monkeypaw Productions, "O termo 'Ele' tornou-se parte do zeitgeist americano atual". Ele explica que a expressão traduz a ideia de alguém "tão transcendente, tão brilhante que nem precisamos usar seu nome". Rosenfeld acrescenta que grande parte da cultura atual está centrada em heróis, atletas e celebridades que alcançam essa condição de entidade singular. "Mas o termo também faz alusões bíblicas e mitológicas interessantes, e 'GOAT' toca intencionalmente nessas redes de alusões. De certa forma, o futebol americano se tornou uma espécie de espiritualidade americana".

'GOAT' promete violência para se chegar ao estrelato Imagem: Divulgação/ Universal

A análise surge no contexto em que "GOAT" explora justamente esses conceitos de idolatria, excelência e os sacrifícios necessários para alcançar o status de lenda em diferentes áreas.

O diretor Justin Tipping definiu a produção como uma crítica contundente à cultura dos esportes de massa e às demandas excessivas impostas aos atletas. "O futebol americano é horror corporal", afirmou Tipping. "Para mim, esta é uma história sobre o que acontece quando o atleta se torna mercadoria, somente um corpo quente em movimento para instituições que só existem para gerar lucro."

Com muito sangue e cenas aflitivas, o filme mergulha nas facetas mais obscuras do esporte profissional, construindo uma versão fantasmagórica desse universo. A trama explora como os sacrifícios necessários para alcançar a excelência e o status de lenda não são apenas metafóricos, mas assumem consequências literais e aterrorizantes.

A produção busca investigar as raízes ancestrais da obsessão contemporânea por entretenimento. Como questiona Peele: "Por que colocamos as pessoas em linha e as fazemos fingir que vão para a guerra? Há algo sobre ver os melhores espécimes masculinos lutarem até a morte, um tipo de horror muito humano - e o mais louco de tudo isso é que é divertido!".

Marlon rebateu

Marlon Wayans, que interpreta Isaiah White, respondeu aos críticos que deram notas baixas ao filme e defendendo o projeto. O ator ressaltou que outros filmes de sua carreira, como "Inatividade Paranormal", "As Branquelas" e "Vizinhança do Barulho", também receberam avaliações negativas - algumas até inferiores -, mas ainda assim alcançaram enorme sucesso, se consolidando como clássicos da cultura pop, como "Todo Mundo em Pânico", até hoje lembrado por fãs de comédia e terror.