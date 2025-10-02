Poliana Rocha revela que Leonardo 'adotou' e depois 'devolveu' jovem desconhecido em viagem

Poliana Rocha, mulher do cantor Leonardo, revelou um caso curioso em entrevista à apresentadora Daniela Albuquerque. Durante participação no programa Sensacional, da RedeTV!, a influencer lembrou uma história de 17 anos atrás, quando, em viagem com o marido a Ilhéus, na Bahia, o casal conheceu um garoto de 15 anos, que vendia chinelos. Segundo ela, o cantor comprou a mercadoria do menino, que passou a jogar bola com o filho Zé Felipe, que ainda era uma criança.

Após ver o filho e o garoto brincando, Leonardo decidiu levá-lo para o local em que estavam hospedados, antes de fazer um convite mais ousado. "No dia de ir embora, o Leonardo falou assim [para o menino]: 'Você quer conhecer Goiânia? Ir de avião?'. E ele falou: 'Quero'. Aí o Leonardo disse: 'Então você vai pra minha casa.'"

Poliana afirma que ficou em dúvidas se a mãe do garoto permitiria a viagem e disse que não concordaria com a decisão de Leonardo sem contato com a outra mulher. "Ele falou: 'Não precisa não, eu ligo depois pra mainha e aviso'. E eu achando que era brincadeira. Só que na hora que a gente foi entrar no avião, o menino tava lá."

Segundo a influencer, Leonardo teria justificado a viagem para a esposa dizendo que o garoto de Ilhéus "vai brincar com o Zé Felipe" e era "uma boa pessoa".

Durante a visita do menino a Goiânia, Poliana o levou ao salão de beleza para uma progressiva no cabelo e ainda o levou ao médico após ele passar mal. No hospital, foi descoberto que ele precisava de tratamento contra vermes, coberto pela influencer.

Depois de um tempo, no entanto, a famosa começou a se incomodar com alguns dos comportamentos do garoto. "O menino começou a me chamar de mainha E aquilo foi me incomodando, sabe? E acho que o Zé Felipe começou a ficar um pouco enciumado com o menino", lembrou ela, dizendo também que o jovem havia parado de brincar com seu filho para passar o "dia todo deitado no sofá". "Sombra e água fresca. Ele ficou em casa um mês e meio."

"Eu falei: Gente, eu preciso devolver esse menino. Como eu vou fazer? Comprei passagem, coloquei ele no voo, comprei roupa e encaminhei ele pra voltar pra Bahia", disse ela, afirmando ainda que teria pagado pensão alimentícia para a família do jovem, mesmo sem nunca ter tido contato com sua mãe.

Polêmica

Os internautas que assistiram à entrevista ficaram divididos com a história: para alguns, Poliana e Leonardo fizeram uma boa ação; para outros, o casal tratou o garoto de Ilhéus como um brinquedo qualquer para o filho. "Parece que ela está falando de um cachorro ", comentou uma usuária do Instagram, com outra afirmando que "essa foi a conversa mais elitista que já ouvi na vida".

"Gente o menino ficou um mês comendo do bom e do melhor foi cuidado, ainda recebeu um ano de pensão, tem gente famosa aí que nem uma foto quer tirar com um fã", defendeu um internauta. "Eles cuidaram desse menino por um mês e meio."

Poliana e Leonardo estão juntos desde 1995, com Zé Felipe, nascido em 1998, sendo o único fruto da união. O cantor, porém, teve outros dois filhos fora do relacionamento: Matheus Vargas e João Guilherme.