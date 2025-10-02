Topo

'Peaky Blinders' vai ganhar duas novas séries na Netflix

Cada série terá seis episódios de 60 minutos expandindo o universo 'Peaky Blinders' Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, em São Paulo

02/10/2025 11h48

A Netflix e a BBC anunciaram hoje duas novas séries no universo de "Peaky Blinders".

O que aconteceu

Cada produção terá seis episódios de 60 minutos. A história das novas séries vai se passar depois dos acontecimentos do aguardado filme de "Peaky Blinders", atualmente em fase de pós-produção.

O criador da série comemorou a notícia. "Mais uma vez a trama terá como raiz Birmingham e contará a história de uma cidade que renasce das cinzas após o bombardeio de Birmingham. A nova geração dos Shelbys está no comando, e será uma jornada incrível", diz Steven Knight.

As novas séries já têm sinopse. O resumo divulgado pela Netflix é o seguinte: "Reino Unido, 1953. Após ter sido fortemente bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, Birmingham constrói um futuro melhor de concreto e aço. Em uma nova era de Peaky Blinders, de Steven Knight, a corrida para controlar o gigantesco projeto de reconstrução da cidade se transforma em uma disputa brutal de dimensões míticas. Esta é uma cidade de oportunidades e perigos sem precedentes, com a família Shelby bem no centro, em meio a sangue e violência."

A série original foi ao ar entre 2013 e 2022. A história se passava após a Primeira Guerra Mundial e acompanhava a gangue fictícia Peaky Blinders. O grupo é baseado numa gangue de mesmo nome que atuou na cidade entre 1890 e 1910.

