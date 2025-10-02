Parcial UOL: Peoa reage, mas ainda seria eliminada com rejeição na 2ª roça
A segunda roça de A Fazenda 2025 (Record) será resolvida durante a edição ao vivo de hoje. Duda, Renata ou Walério: o peão menos votado deixará o jogo e uma parcial UOL mede a preferência do público.
O que diz parcial
Em parcial coletada às 21h (Brasília), Renata reagiu com relação a última parcial, mas ainda seria a peoa eliminada. A influenciadora somava apenas 19,42% dos votos.
Duda Wendling era a peoa mais votada. A atriz aparecia com 44,49%, quase metade dos votos.
Walério aparecia como o segundo mais votado. O estilista somava 36,09% dos votos.
O peão menos votado será eliminado durante a edição de hoje do reality show. A Fazenda 17 vai ao ar a partir das 22h30.
A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem você quer que fique na 2ª roça?
Resultado parcialTotal de 21828 votos
45,43%
19,10%
35,47%