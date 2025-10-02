Milton teve piora cognitiva brusca; relação com filho ajudou em diagnóstico

Milton Nascimento, 82, recebeu o diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL) —degeneração de células nervosas no cérebro. A informação foi divulgada pela revista Piauí e confirmada por Splash.

Augusto Nascimento, filho do artista, teve um papel fundamental no processo de descoberta da doença. Ele percebeu os primeiros sinais no início do ano, quando o pai passou a apresentar episódios de esquecimento, pouco apetite e olhar fixo em um ponto. O músico também se tornou repetitivo.

Preocupado, o empresário procurou o médico que acompanha Milton há uma década, o clínico geral Weverton Siqueira. Após uma série de testes cognitivos realizados em abril, o médico expressou susto com o declínio cognitivo do músico e solicitou mais exames. O diagnóstico anterior de Milton era de Parkinson, pois a DCL apresenta sintomas motores semelhantes à doença.

O papel de Augusto na vida de Milton

Cena do documentário 'Milton Bituca Nascimento' Imagem: Divulgação

Eles se conheceram quando Augusto tinha 13 anos. À época, o cantor visitava um casal de amigos em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, e Augusto, amigo do filho do casal, estava presente. A primeira impressão do adolescente sobre o músico foi de "antipatia".

No entanto, as visitas de Milton àquela casa para descansar após turnês se tornaram frequentes, e Augusto muitas vezes estava lá. Aos poucos, a má impressão inicial deu lugar a uma relação de afeto.

Um ponto que solidificou o sentimento de família ocorreu em 2014, quando Milton passou mal durante um show. Augusto correu para o hospital e presenciou um sorriso de alívio no rosto do pai ao vê-lo. Atualmente, Augusto não é apenas filho de Milton, mas também o empresário do artista.

O laço afetivo, descrito por Augusto como criado entre "sonhos e faltas", em entrevista ao UOL em 2022, foi oficializado na Justiça em 2017. A certidão de adoção emoldurada ocupa um lugar na cabeceira do quarto de Milton.

'Não era tão feliz'

Augusto e Milton Nascimento nos bastidores da turnê "A Última Sessão de Música" Imagem: Gsé Silva/UOL

"Milton Bituca Nascimento", documentário que acompanha o músico ao longo da turnê de despedida, traz um diálogo emocionado entre o artista e o filho.

Augusto se diz "a pessoa mais amada do mundo" por ser filho do astro brasileiro. Já Milton ressalta que a chegada de Augusto foi a realização de um sonho: "É uma coisa até bonita, porque eu estou feliz. Eu não era tão feliz assim".

'Aposentado convicto'

Augusto e Milton Nascimento nos bastidores da turnê "A Última Sessão de Música" Imagem: Gsé Silva/UOL

Em entrevista a Splash, Augusto descreveu o pai como um "aposentado convicto". O músico deixou os palcos em 2022. "Ele falou comigo que ele não lembrava de qual tinha sido a última vez que tinha viajado", contou.

O cantor e o filho passaram um tempo na Dinamarca, após o fim da última turnê da carreira. "Eu sempre quis ir para a Dinamarca com ele, porque é o seu país preferido. Então a gente foi para lá, aluguei uma van e fui dirigindo com ele até a Noruega, ouvindo música. Ele está vivendo outras coisas."

Diante da "piora brusca no quadro cognitivo" do pai, Augusto decidiu realizar um outro sonho: uma viagem de motorhome pelos EUA. Com o aval do médico, pai e filho embarcaram em maio e, durante dezesseis dias, percorreram 4 mil quilômetros, atravessando cinco estados americanos.