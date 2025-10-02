Topo

Mãe da filha de Hungria comenta internação do rapper: 'Todo apoio e amor'

Hungria foi internado com dores de cabeça, náuseas e vômitos - Reprodução/Instagram
Hungria foi internado com dores de cabeça, náuseas e vômitos
02/10/2025 19h28

Gabi Sampaio se manifestou nas redes sociais sobre a internação do ex-namorado, Hungria, 34.

O que aconteceu

A moça admitiu ter sido pega de surpresa com a notícia de que o rapper estava hospitalizado. "Oi, pessoal! Ao fato, fui surpreendida com esta notícia como vocês, respondendo a todos e ao elo que nos liga, Isadora", declarou ela, por meio dos stories de seu Instagram.

Gabi expressou seu apoio à família de Hungria e afirmou que se encontra em oração pela saúde do cantor. "Estou intercedendo em oração e sei que tudo ficará bem, [graças] ao Deus que sirvo e pela fé que carrego em meu coração. Eu e a minha família seguimos orando e intercedendo hoje e sempre. Amém! Todo o meu apoio e amor à família [de Hungria] nesse momento!"

Ela é mãe de Isadora, 8, única filha do músico. A criança é fruto da relação amorosa que tiveram em meados de 2017.

