Kim Kardashian conta que foi ameaçada de morte por pessoa 'bem próxima'
Kim Kardashian, 44, contou, na sétima temporada de "The Kardashians", que estreia em 23 de outubro, que sofreu uma ameaça de morte de alguém muito próximo.
O que aconteceu
Na série, divulgada pelo Disney +, a socialite aparece visivelmente abalada, ao relatar uma descoberta feita pela polícia. "Recebi uma ligação dos investigadores. Alguém muito próximo a mim mandou me matar".
Isso imediatamente deixa toda a família em alerta. Kendall observa: "Todo mundo está meio tenso". Já Kylie compartilha com Kris Jenner e Scott Disick algo que também a assusta: "Eu ouvi passos entrando no meu quarto".
Kim não esconde seu estado emocional diante da situação. "Estou apavorada", confessa, enquanto o trailer mostra policiais cercando a cena. Embora o teaser não revele quem estaria por trás da ameaça, fica claro que esse mistério será um dos grandes eixos da nova temporada.
Outra narrativa de peso será a presença de Kim em Paris para depor contra "os homens envolvidos no assalto que sofreu em 2016, durante a Paris Fashion Week". Na ocasião, Kim foi amarrada enquanto ladrões fugiam com joias valiosas, entre elas um anel de diamante. O caso repercutiu mundialmente e voltou ao foco este ano, quando oito dos dez acusados foram considerados culpados pela justiça francesa.
No trailer, Kris questiona a filha sobre usar joias valiosas no tribunal. "Você realmente acha que devemos entrar lá com todos esses diamantes?" Kim, no entanto, reafirma sua postura: "Não vou deixar que esses assaltantes me impeçam de ser quem eu quero ser".
As cenas mostram ainda Kim chegando ao tribunal em maio, indicando que o julgamento terá destaque nos novos episódios. Além da trama da ameaça e do julgamento, a sétima temporada promete reencontros marcantes. Rob Kardashian, que esteve pouco presente nas últimas edições, volta a aparecer em algumas cenas. Caitlyn Jenner também participa de reuniões em família que prometem comover os fãs.
Em tom descontraído, Kendall comenta sobre a nova fase. "Sem julgamentos, mas isso dá uma boa TV". Khloé aborda o clima entre ela e Kourtney: "Kourtney nunca tem nada de bom para dizer hoje em dia". Kourtney revida acusando Khloé de trazer "energia negativa" à família. A troca de farpas tem resposta pronta: Khloé rebate dizendo que suas pesquisas recentes são sobre moda, cachorro, unhas — "Tudo feliz!".
Outro ponto de destaque é a despedida da casa de Kris Jenner. O imóvel, palco de tantos momentos emblemáticos, será deixado para trás. Kylie reflete: "Essa casa é tão especial". Já Khloé quebra o clima nostálgico com uma frase inesperada: "Eu transei em alguns desses quartos", arrancando risadas dos demais.