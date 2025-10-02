Topo

Entretenimento

Isabella Arantes aposta em biquíni de oncinha e recebe comentário de Medina

Isabella Arante curte dia ensolarado em praia - Reprodução/Instagram
Isabella Arante curte dia ensolarado em praia Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

02/10/2025 11h08

Isabella Arantes, 28, aproveitou o clima ensolarado para curtir momentos de descanso à beira-mar.

O que aconteceu

A assistente de palco do Domingo Legal compartilhou registros em seu Instagram. Nos cliques, a influenciadora aparece caminhando pela areia com um biquíni de oncinha. Isabela preferiu colocar uma legenda simples, apenas com emojis de sol e mar.

A foto rendeu comentários, inclusive de Gabriel Medina, namorado de Isabela. O surfista deixou um emoji de coração na publicação. Os seguidores também não economizaram nos elogios. "Oi, Deus, é esse corpo que eu quero atrair pra outubro. Amém!", escreveu uma fã. "Perfeita", acrescentou outra.

Isabella e Medina assumiram o relacionamento no fim de agosto. Desde então, o casal vem compartilhando cada vez mais os momentos juntos. O surfista chegou a personalizar pranchas de surf com o apelido carinhoso de Isa e, recentemente, os dois apareceram treinando lado a lado na academia.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Quatro DJs brasileiros estão entre os 100 melhores do mundo

'Peaky Blinders' vai ganhar duas novas séries na Netflix

Por que 'Vale Tudo' está sendo comparada a 'Black Mirror'?

Isabella Arantes aposta em biquíni de oncinha e recebe comentário de Medina

Milton Nascimento é diagnosticado com demência, revela filho

Influenciadoras se pronunciam por publicidade atrelada a tráfico humano

'Vale Tudo' hoje (2): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Milton teve piora cognitiva brusca; relação com filho ajudou em diagnóstico

Esposa de Endrick rebate críticas após comprar Porsche: 'Chora'

'The Chosen': ator detalha preparação intensa para crucificação de Jesus

Volta por cima! Mulher Abacaxi é a primeira musa trans da Estácio de Sá