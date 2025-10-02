'Ele acordou com gosto de gasolina na boca', diz irmã de Hungria

Manoela Hungria, irmã do cantor Hungria, contou que o rapper teve os primeiros sinais que não estava bem ao sentir gosto de gasolina na boca. Ele foi internado, na manhã de hoje, após participar de festa em que ingeriu vodca supostamente adulterada com metanol.

O que aconteceu

Em conversa com a imprensa na porta do Hospital DF Star, ela contou que teve uma conversa com o irmão no começo do dia e o ouviu dizer que precisava de ajuda. "Ele me ligou por volta de 8h20 falando que estava passando muito mal. Ele disse que estava com muito gosto de gasolina na boca e (sentindo-se) fraco", disse Manoela Hungria, em conversa com à imprensa no Hospital DF Star, em Brasília.

Eu me assustei. Ele disse que não dava tempo de pegar ele, e pediu para eu chamar uma ambulância. Mas eu fui lá buscar ele, por recomendação do nosso médico. Ele estava muito fraco, já tinha vomitado bastante.

Manoela Hungria

A origem da bebida que fez Hungria passar mal, de acordo com Manoela, está sob investigação da polícia. "Ele foi para a casa de um amigo em Vicente Pires. Antes, passou em uma distribuidora que tem imagens dele comprando vodca. Não sabemos se foi dessa distribuidora em específico, porque quando ele chegou eles compartilharam dessa mesma garrafa de vodca com outros amigos, que não passaram mal".

Essa só quem bebeu foi o Gustavo (Hungria). Sobrou um restinho da primeira, que todo mundo bebeu, e a outra ficou praticamente cheia, a que só o meu irmão bebeu. As bebidas que sobraram foram encaminhadas para análise

Segundo o último boletim médico, o rapper consciente, orientado, estável, com respiração espontânea e sem alterações visuais. As informações foram confirmadas em boletim médico divulgado pela equipe do artista.

O Hospital DF Star informa que o cantor Gustavo da Hungria Neves (Hungria) permanece internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Brasília. O artista deu entrada na unidade após suspeita de intoxicação por bebida adulterada. No momento, encontra-se consciente, orientado, estável, com respiração espontânea e sem alterações visuais. Ele iniciou tratamento específico, incluindo hemodiálise, como medida preventiva para a eliminação de substâncias tóxicas. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar.

diz a nota oficial divulgada pela equipe do artista

Entenda o caso

Hungria passou a noite de ontem em uma festa com amigos, mas, na manhã de hoje, acordou se sentiu mal e foi internado com suspeita de ingestão de metanol. Ele apresentou quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica, informou a unidade de saúde.

O cantor encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo. Equipe do artista

Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro. Hospital DF Star

Boletim é assinado pelos médicos Leandro Machado, Guilherme Meyer e Allisson B Barcelos Borges.

Equipe do cantor também anunciou o adiamento de shows. "Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente", diz trecho de comunicado.

Gustavo da Hungria Neves, ou ''Hungria Hip Hop'', começou a viralizar na internet aos 14 anos. Com mais de 12,1 milhões de seguidores no Instagram, o músico soma hits nacionais.