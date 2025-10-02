Influenciadoras se pronunciam por publicidade atrelada a tráfico humano

Influenciadoras como MC Thammy, Catherine Boscoy e Aila Loures, que acumulam milhões de seguidores nas redes sociais, se pronunciaram após realizarem publicidade para uma empresa associada a tráfico humano.

O que aconteceu

Influenciadoras divulgaram um suposto intercâmbio para mulheres na Rússia. O programa, com duração de dois anos, é voltado à faixa etária de 18 a 22 anos e com salário em média de US$ 700 por mês — os números variavam a cada publicidade.

O também influenciador Guga Figueiredo viralizou ao expor a publicidade e os riscos que as jovens podem estar correndo. Em vários vídeos, ele ressaltou que a empresa não tem sede no Brasil, nem dados como CNPJ e telefone.

O mesmo intercâmbio foi alvo de denúncias de tráfico humano na África do Sul. Em agosto, segundo a BBC, o governo federal sul-africano fez uma alerta às mulheres jovens do país sobre golpes de recrutamento que promovem oportunidades de emprego no exterior.

Andy Mashaile, especialista em segurança e ex-embaixador da Interpol, disse que a "oportunidade" era, na verdade, tráfico humano. Em entrevista a SBAC News, canal sul-africano, ele disse que as jovens eram obrigadas a assinar um acordo confidencial, não recebiam salário e ainda precisavam pagar pela hospedagem e alimentação.

De acordo com a Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, os recrutados acabam "trabalhando" com a construção de drones usados na guerra entre Rússia e Ucrânia. A Associated Press entrevistou mulheres que confirmaram que o trabalho é o de montagem de drones. Tudo isso sob vigilância constante, turnos de mais de 12 horas, e com pagamento menor do que o prometido.

Ainda segundo a Associated Press, 182 mulheres africanas foram recrutadas só no primeiro semestre. A iniciativa está se expandindo para países da Ásia e da América do Sul, como o Brasil.

Splash tentou contato via e-mail com o Alabuga Program e com os Ministérios do Trabalho e das Mulheres em buscam posicionamento e aguarda. O texto será atualizado assim que houver retorno.

Pedidos de desculpas

Após o vídeo de Guga Figueiredo, pessoas começaram a cobrar e criticar as influenciadoras que fizeram publicidade do programa. Até o momento, três influenciadoras se pronunciaram, mas muitas outras acusadas de terem feito propaganda apenas deletaram os vídeos.

Aila Loures, seguida por 2 milhões de pessoas, se desculpou. "Essas acusações vão contra tudo que eu acredito. Todos os meus princípios, a minha moral, os meus valores, a minha pessoa e a minha personalidade [...] A publicidade em específico chegou ao meu escritório, passou pelo crivo jurídico do meu escritório, as informações foram completamente averiguadas, teve confirmação da existência da empresa na Rússia, estava 100% legal, tudo certinho. Por isso eu fiz a publicidade", explicou nos Stories do Instagram.

Catherine Bascoy disse aos seus 1,9 milhões de seguidores que também havia verificado a empresa antes de divulgar. "A meu ver, tudo parecia em conformidade. Minha intenção nunca foi, e jamais será, prejudicar quem me acompanha".

Posicionamento de Catherine Bascoy Imagem: Reprodução/Instagram

MC Thammy, que tem 1,8 milhões de seguidores, também disse que só fez a publicidade porque o foi comprovado que o programa existe. "O que posso garantir é que vocês jamais irão ver algo desse tipo de divulgação aqui. Conteúdo apagado, aprendizado e página virada".

Posicionamento de MC Thammy Imagem: Reprodução/Instagram

Raphaela Nogueira, que tem mais de 200 mil seguidores em sua conta reserva, publicou nota de esclarecimento. Segundo o texto, ela rescindiu o vínculo com a empresa, apagou todo o conteúdo de divulgação e registrou BO para formalizar os fatos.