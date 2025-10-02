Hungria 'passou mal de uma hora para a outra', diz amigo

Dalmi Junior, amigo de Hungria, afirmou que o rapper "passou mal de uma hora pra outra" na madrugada de hoje. Dalmi publicou um vídeo de Hungria cantando com amigos por volta de 3h, antes de sua internação.

O que aconteceu

Hungria bebeu vodca e foi levado ao hospital após se queixar de "fortes náuseas", segundo o amigo. Dalmi não teria bebido por ser o "motorista da rodada". As informações são do Metrópoles.

Ele estava supertranquilo. Normalzinho. Foi de uma hora para outra. [?] Estávamos tranquilos lá na casa, só trocando ideia. A gente chegou por volta de umas 6h ou 6h30 na casa dele, quando ele começou a passar mal. Dalmi Junior, ao Metrópoles

Um vídeo publicado por Dalmi mostra Hungria cantando na reunião com amigos. Ele aparece cantando a música "Carro de Malandro", do grupo Tribo da Periferia.

É possível ver copos de bebida no vídeo. O músico, porém, não aparece bebendo nas imagens, gravadas às 3h de hoje.

Hungria foi internado com suspeita de ingestão de bebida adulterada

O músico foi internado no Hospital DF Star, em Brasília. "O cantor encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo", disse a equipe do artista.

Ele apresenta quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica, informou a unidade de saúde. Os sintomas apareceram após ele consumir vodca na casa de um amigo, em Brasília.

Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro. Hospital DF Star

Por precaução, ele será submetido a sessões de hemodiálise e já está recebendo tratamento adequado com etanol, conforme indicação médica.

Advogado confirmou que vai registrar um boletim de ocorrência. "Vamos dar ciência às autoridades, à Polícia Civil do DF e à Vigilância Sanitária sobre o ocorrido", disse Lima, em conversa com Splash.

Nós estamos coletando todas as informações, estamos coletando as amostras das bebidas que foram ingeridas pelo Hungria e pelos seus amigos, para levar todo esse material para as autoridades procederem com as investigações e adotarem as providências necessárias.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil confirmou que abriu uma investigação para apurar o caso.

Equipe do cantor também anunciou o adiamento de shows. "Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente", diz trecho de comunicado.

Gustavo da Hungria Neves, ou ''Hungria Hip Hop'', começou a viralizar na internet aos 14 anos. Com mais de 12,1 milhões de seguidores no Instagram, o músico soma hits nacionais.