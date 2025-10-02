Topo

'Por precaução', Hungria faz hemodiálise e passa por tratamento com etanol

Weslley Neto
do UOL

De Splash, em São Paulo

02/10/2025 14h21

O rapper Hungria passará por sessões de hemodiálise e também foi submetido a um tratamento com etanol. As informações foram confirmadas a Splash pela assessoria de imprensa do artista.

O cantor Hungria permanece em acompanhamento médico no Hospital DF Star, em Brasília. Por precaução, ele será submetido a sessões de hemodiálise e já está recebendo tratamento adequado com etanol, conforme indicação médica.
informou a equipe de Hungria em atualização de comunicado oficial

A reportagem questionou a assessoria de imprensa do Hospital DF Star sobre o tratamento. A reportagem será atualizada caso comentem sobre os procedimentos.

Entenda o caso

Músico apresenta quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica, informou a unidade de saúde. Os sintomas apareceram após ele consumir vodca na casa de um amigo, em Brasília.

O cantor encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo. Equipe do artista

Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro. Hospital DF Star

Boletim é assinado pelos médicos Leandro Machado, Guilherme Meyer e Allisson B Barcelos Borges.

Equipe do cantor também anunciou o adiamento de shows. "Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente", diz trecho de comunicado.

Gustavo da Hungria Neves, ou ''Hungria Hip Hop'', começou a viralizar na internet aos 14 anos. Com mais de 12,1 milhões de seguidores no Instagram, o músico soma hits nacionais.

