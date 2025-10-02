História de amor de Taylor Swift na NFL é música para os ouvidos do comissário da liga

Por Christian Radnedge

LONDRES (Reuters) - O comissário da NFL, a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos, Roger Goodell, passou muitos anos tentando encontrar maneiras de recrutar novos fãs para o esporte em todo o mundo, mas ele disse que a maior ferramenta de marketing recente veio de um lugar improvável: a superestrela pop Taylor Swift.

A cantora norte-americana ganhadora de vários prêmios começou a namorar o tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, em 2023 e tem sido uma presença regular em seus jogos, inclusive nos Super Bowls LVIII e LIX.

O exército de fãs de Swift, conhecido como "Swifties", aumentou o número de espectadores e o interesse pela NFL e pelas fileiras de torcedores do Chiefs, conhecidos como "Chiefties", especialmente desde que a cantora e Kelce anunciaram seu noivado em agosto.

Como a NFL continua a levar o jogo para o exterior e a maximizar seu alcance, Goodell elogiou a alquimia da influência de Swift.

"Ela trouxe muita atenção, obviamente, para a liga e para sua base de fãs, que é uma base de fãs um pouco diferente da NFL, mas que os trouxe para o jogo", disse Goodell a uma plateia na conferência de negócios esportivos Leaders.

"E, como Taylor disse muitas vezes, 'eu entrei sem entender o jogo tão bem quanto deveria -- e estou adorando'. Vê-la se converter em uma torcedora que realmente ama o jogo é algo excelente para nós."

"E todos esses jovens torcedores que estão chegando são uma vantagem para a NFL. Então, vamos aproveitar como pudermos!"

Com um novo álbum programado para ser lançado na sexta-feira, "The Life of a Showgirl", talvez alguns fãs tradicionais da NFL possam ter se tornado "Swifties".

(Reportagem de Christian Radnedge)