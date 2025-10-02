Topo

Entretenimento

História de amor de Taylor Swift na NFL é música para os ouvidos do comissário da liga

02/10/2025 14h45

Por Christian Radnedge

LONDRES (Reuters) - O comissário da NFL, a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos, Roger Goodell, passou muitos anos tentando encontrar maneiras de recrutar novos fãs para o esporte em todo o mundo, mas ele disse que a maior ferramenta de marketing recente veio de um lugar improvável: a superestrela pop Taylor Swift.

A cantora norte-americana ganhadora de vários prêmios começou a namorar o tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, em 2023 e tem sido uma presença regular em seus jogos, inclusive nos Super Bowls LVIII e LIX.

O exército de fãs de Swift, conhecido como "Swifties", aumentou o número de espectadores e o interesse pela NFL e pelas fileiras de torcedores do Chiefs, conhecidos como "Chiefties", especialmente desde que a cantora e Kelce anunciaram seu noivado em agosto.

Como a NFL continua a levar o jogo para o exterior e a maximizar seu alcance, Goodell elogiou a alquimia da influência de Swift.

"Ela trouxe muita atenção, obviamente, para a liga e para sua base de fãs, que é uma base de fãs um pouco diferente da NFL, mas que os trouxe para o jogo", disse Goodell a uma plateia na conferência de negócios esportivos Leaders.

"E, como Taylor disse muitas vezes, 'eu entrei sem entender o jogo tão bem quanto deveria -- e estou adorando'. Vê-la se converter em uma torcedora que realmente ama o jogo é algo excelente para nós."

"E todos esses jovens torcedores que estão chegando são uma vantagem para a NFL. Então, vamos aproveitar como pudermos!"

Com um novo álbum programado para ser lançado na sexta-feira, "The Life of a Showgirl", talvez alguns fãs tradicionais da NFL possam ter se tornado "Swifties".

(Reportagem de Christian Radnedge)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

História de amor de Taylor Swift na NFL é música para os ouvidos do comissário da liga

Advogado de Hungria entregará amostras de bebidas à Polícia Civil do DF

'Por precaução', Hungria faz hemodiálise e passa por tratamento com etanol

'Peaky Blinders' vai ganhar duas sequências na Netflix

Êta Mundo Melhor!: após matar charada, Ernesto destrói a vida de Estela

'Desafio físico': como ator se preparou para viver Leonardo em 'Vale Tudo'

Dwayne Johnson volta aos ringues para provar ser bom ator

Jojo Todynho posa de biquíni na praia: 'Acredito em mim mesma'

A Fazenda: Enquete UOL mostra peoa como queridinha do público na roça; veja

Poliana Rocha revela que Leonardo 'adotou' e depois 'devolveu' jovem desconhecido em viagem

Hungria é internado com suspeita de ingerir bebida adulterada em Brasília