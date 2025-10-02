Topo

'Desafio físico': como ator se preparou para viver Leonardo em 'Vale Tudo'

Guilherme Magon e Debora Bloch nos bastidores de 'Vale Tudo'; ao lado, Magon interpretando Leonardo Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

02/10/2025 13h10

Intérprete de Leonardo em "Vale Tudo", Guilherme Magon, 39, tem arrancado elogios do público e da crítica especializada. Estreante em novelas, o ator detalhou sua preparação para viver o personagem.

O que aconteceu

Na trama, Leonardo sobreviveu a um acidente de carro provocado pela própria mãe, Odete Roitman (Débora Bloch). Com sequelas neurológicas severas, teve a morte forjada por Odete, que transferiu a culpa para a filha, Heleninha (Paolla Oliveira). Durante 13 anos, o rapaz viveu em segredo, cuidado por Nise (Teca Pereira) e depois por Ana Clara (Samantha Jones).

Apesar de viver um personagem não-verbal, Guilherme transmite emoção pelo olhar e pela linguagem corporal. Em cenas cheias de tensão que foram ao ar na segunda-feira, Leonardo foi descoberto por Heleninha, sua irmã gêmea, marcando o retorno dele à casa da família.

Quando li o roteiro, entendi que seria minimamente emblemático. Foi um momento de entrega carregado de emoção Guilherme Magon, ao jornal O Globo

Afonso (Humberto Carrão) e Celina (Malu Galli) estarrecidos ao ver Heleninha (Paolla Oliveira) entrar com Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo'
Imagem: Fabio Rocha/TVGlobo

Guilherme acumula quase 20 anos de carreira no teatro e faz agora sua estreia em novelas. O ator conta que conquistou o papel em "Vale Tudo" por meio de um self-tape para o banco de atores da Globo e teve apenas quatro dias de preparação.

Ele explica como se preparou para transmitir tanta veracidade à atuação. Com orientação da fisioterapeuta Cristina Kurthy, estudou movimentos específicos para representar as sequelas do personagem.

É um desafio físico, porque há uma gama abrangente de sequelas. A partir do meu estudo e intuição, a fisioterapeuta dizia o que cabia ou não Guilherme Magon, ao O Globo

O esforço rendeu elogios também dos colegas, incluindo a própria Débora Bloch. "Guilherme é uma pessoa doce e está fazendo um trabalho lindo. Esse é um personagem muito difícil para qualquer ator, mas está na medida certa, feito de uma maneira sensível e delicada", destacou a atriz.

Críticas

Mesmo com a boa recepção, Guilherme Magon também enfrentou críticas por interpretar um personagem com deficiência. O ator, no entanto, ressalta que, nesse caso, o personagem teria muitos momentos em que teria que aparecer antes de todas as sequelas, inclusive sem o uso da cadeira de rodas.

Sabia que existia a possibilidade de gravar cenas antes do acidente e de uma recuperação do Leonardo. Era um papel com disponibilidade para três fases diferentes Se Leonardo fosse apenas um cadeirante, jamais aceitaria e tomaria o lugar de um ator com deficiência. Entendo as críticas Guilherme Magon

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

