Topo

Entretenimento

Globo inaugura Calçada da Fama com homenagem aos veteranos da TV

Globo inaugura Calçada da Fama com veteranos - Luiza Souto/UOL
Globo inaugura Calçada da Fama com veteranos Imagem: Luiza Souto/UOL
do UOL

Luiza Souto

Colaboração para Splash, no Rio

02/10/2025 18h11

Para marcar os 30 anos dos Estúdios Globo, na zona oeste do Rio de Janeiro, atores veteranos foram homenageados com uma Calçada da Fama. Atrizes como Betty Faria e Nathália Timberg não seguraram a emoção.

O que aconteceu

A calçada conta inicialmente com 15 estrelas, com os nomes de Fernanda Montenegro, Tony Ramos, Walcyr Carrasco, Renato Aragão, Neusa Borges, Dennis Carvalho, Laura Cardoso, Betty Faria, Ary Fontoura, Mauro Mendonça, Rosamaria Murtinho, Nathália Timberg, Serginho Groisman, Lima Duarte e Antônio Pitanga.

Com o tempo, mais nomes serão gravados.

Ao inaugurar sua estrela, Timberg contou que chegou a ser questionada por um diretor estrangeiro sobre o que achava da ideia de Roberto Marinho inaugurar um estúdio. "Está aqui a resposta", disse, rindo.

Sem a presença do marido, Rosamaria Murtinho perguntava pela estrela de Mauro Mendonça. "Que ideia linda", comentou.

Não puderam estar presentes Fernanda Montenegro, Dennis Carvalho, Mauro Mendonça e Lima Duarte, "por motivos diversos", explicou Paulo Marinho, diretor-presidente da TV Globo.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Globo inaugura Calçada da Fama com homenagem aos veteranos da TV

'The Chosen' bate recorde mundial e entra para o Guinness Book

Fani Pacheco revela ficada com mulher em banheiro e vingança de noivo

A Fazenda 17: peoa dispara em rejeição na Enquete UOL e deve ser eliminada

Cobra comendo cobra: a bomba que cai no colo de César e Fátima em Vale Tudo

Internado em UTI, Hungria está consciente e não apresenta problema de visão

Um animado, outro sem graça: os finais de Freitas e Eugênio em 'Vale Tudo'

Channing Tatum revela o maior erro de sua carreira: 'Nunca me perdoarei'

Quem é Augusto Kesrouani Nascimento, filho de Milton Nascimento

Hungria 'passou mal de uma hora para a outra', diz amigo

'Desgraçada': veja o embate final entre Heleninha e Odete na 1ª Vale Tudo