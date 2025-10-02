Globo inaugura Calçada da Fama com homenagem aos veteranos da TV

Para marcar os 30 anos dos Estúdios Globo, na zona oeste do Rio de Janeiro, atores veteranos foram homenageados com uma Calçada da Fama. Atrizes como Betty Faria e Nathália Timberg não seguraram a emoção.

O que aconteceu

A calçada conta inicialmente com 15 estrelas, com os nomes de Fernanda Montenegro, Tony Ramos, Walcyr Carrasco, Renato Aragão, Neusa Borges, Dennis Carvalho, Laura Cardoso, Betty Faria, Ary Fontoura, Mauro Mendonça, Rosamaria Murtinho, Nathália Timberg, Serginho Groisman, Lima Duarte e Antônio Pitanga.

Com o tempo, mais nomes serão gravados.

Ao inaugurar sua estrela, Timberg contou que chegou a ser questionada por um diretor estrangeiro sobre o que achava da ideia de Roberto Marinho inaugurar um estúdio. "Está aqui a resposta", disse, rindo.

Sem a presença do marido, Rosamaria Murtinho perguntava pela estrela de Mauro Mendonça. "Que ideia linda", comentou.

Não puderam estar presentes Fernanda Montenegro, Dennis Carvalho, Mauro Mendonça e Lima Duarte, "por motivos diversos", explicou Paulo Marinho, diretor-presidente da TV Globo.