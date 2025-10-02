Globo completa 30 anos de Estúdios e diz não temer inteligência artificial

Durante as celebrações dos 30 anos de Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, na tarde de hoje, autores e executivos se reuniram com a imprensa para falar sobre como a inovação e a tecnologia caminharam com a dramaturgia, e afirmaram que não têm medo da inteligência artificial, usada hoje como aliada no processo criativo.

"A gente está muito pouco preocupado com o quanto a inteligência artificial vai substituir, ou não, os papéis. A gente está muito preocupado dela viabilizar coisas que não são viáveis hoje sem IA", afirmou Marcelo Bossoni, diretor de tecnologia de produção. Ele citou exemplos práticos, como o burrinho de "Êta Mundo Bom"

Não seria viável fazermos uma novela e o burrinho aparecer tanto na novela, com tantas feições na sua face, se não fosse inteligência artificial. Marcelo Bossoni

A autora Rosane Svartman, de "Vermelho Sangue", que estreou hoje, reforçou que a tecnologia só ganha sentido quando está a serviço da narrativa. Para ela, o uso de efeitos, recursos digitais e até de inteligência artificial ajudou a potencializar o universo de terror da série: "A inteligência artificial gera medo, mas ajudou bastante. O que a gente faz aqui, de criar histórias, é sobre conexão humana. E para mim é isso que realmente importa".

O diretor artístico Luiz Henrique Rios, que lança "Três Graças", em 20 de outubro, lembrou de erros e conquistas no uso de novos recursos: "Muitas vezes dá errado. Vocês veem que dá certo, mas nem sempre dá certo. Eu me lembro que tinha uma sequência que a gente tinha que fazer um barco naufragar... A gente foi tentar fazer aquilo tudo com chroma, ainda era muito ruim. A gente teve que regravar tudo na praia, porque nada tinha dado certo".

Já o autor Juan Julian, de "Reencarne", que estreia dia 23, destacou como tecnologia e dramaturgia abriram espaço para novas vozes: "Uma criança vendo novela com a avó não se via nesses espaços. E acho que é muito legal que de um tempo para cá a gente tem mudando, né? A TV Globo, o audiovisual brasileiro veio mudando a sua cara". Ele lembrou ainda que nasceu com os Estúdios Globo: "Eu e os Estúdios, a gente nasceu em 95, né? Somos representantes da geração Z".

O produtor executivo Lucas Zardo destacou o estúdio virtual como uma das ferramentas mais icônicas recentes: "Esse cenário virtual nos possibilitou fazer coisas que jamais pensamos que conseguiríamos com tanto realismo. Gravamos um filme ambientado na Antártida sem sair do Projac. Os atores e a equipe sentiam até frio".

No fim, Bossoni resumiu: "Nosso papel é viabilizar coisas que não seriam possíveis sem a tecnologia".