Gabi Martins revela oferta inusitada: 'Comprar meu xixi por R$ 200 mil'

Gabi Martins - Reprodução/Instagram
Gabi Martins Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

02/10/2025 08h12Atualizada em 02/10/2025 08h12

Gabi Martins disse ter recebido uma proposta de vender a própria urina por R$ 200 mil.

O que aconteceu

A ex-BBB foi questionada sobre já ter recebido alguma proposta inusitada no PodShape, podcast de Juju Salimeni e Diogo Basaglia. Gabi contou o pedido "diferentão".

Eu recebi uma mensagem que eles queriam comprar meu xixi por acho que R$ 200 mil. Só que eu falei: 'Gente tá errado'. Gabi Martins ao PodShape

Ela diz que tem certeza que a oferta se tratava de um golpe. "Estava errado o trem. 'Vende seu xixi por 200 mil reais?' Era no Facebook", disse.

A cantora diz ter recusado a proposta. "Não, porque eu achei que era uma pessoa doida. Eu não vendi, não".

