Topo

Entretenimento

Um animado, outro sem graça: os finais de Freitas e Eugênio em 'Vale Tudo'

Freitas (Luís Lobianco) e Eugênio (Luís Salém) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Freitas (Luís Lobianco) e Eugênio (Luís Salém) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

02/10/2025 16h34

Nos capítulos recentes de "Vale Tudo", Freitas (Luis Lobianco) e Eugênio (Luis Salem) vêm estreitando a relação. Mas será que eles vão terminar juntos?

O que vai acontecer

Os dois começaram a trocar mensagens e a aproximação levantou a dúvida sobre um romance. Freitas chegou a cogitar abrir, em parceria com Eugênio, uma pousada com o dinheiro que desviou do chefe.

Desfecho ainda é mantido em segredo pela produção, mas o roteiro indica uma virada importante para Freitas. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

No final, o assistente de Marco Aurélio (Alexandre Nero) será visto ao lado de um novo personagem, Will. Os dois aparecerão juntos em um bangalô à beira-mar, em clima de romance no último capítulo, que irá ao ar dia 17 de outubro.

Já Eugênio terá outro destino, segundo a publicação. Ele deve surgir na casa de Celina (Malu Galli), cercado pela família Roitman, sem indício de romance.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

A Fazenda 17: peoa dispara em rejeição na Enquete UOL e deve ser eliminada

Cobra comendo cobra: a bomba que cai no colo de César e Fátima em Vale Tudo

Internado em UTI, Hungria está consciente e não apresenta problema de visão

Um animado, outro sem graça: os finais de Freitas e Eugênio em 'Vale Tudo'

Channing Tatum revela o maior erro de sua carreira: 'Nunca me perdoarei'

Quem é Augusto Kesrouani Nascimento, filho de Milton Nascimento

Hungria 'passou mal de uma hora para a outra', diz amigo

'Desgraçada': veja o embate final entre Heleninha e Odete na 1ª Vale Tudo

O rapper Hungria está sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada

História de amor de Taylor Swift na NFL é música para os ouvidos do comissário da liga

Advogado de Hungria entregará bebida às autoridades; Polícia investiga caso