Um animado, outro sem graça: os finais de Freitas e Eugênio em 'Vale Tudo'

Nos capítulos recentes de "Vale Tudo", Freitas (Luis Lobianco) e Eugênio (Luis Salem) vêm estreitando a relação. Mas será que eles vão terminar juntos?

O que vai acontecer

Os dois começaram a trocar mensagens e a aproximação levantou a dúvida sobre um romance. Freitas chegou a cogitar abrir, em parceria com Eugênio, uma pousada com o dinheiro que desviou do chefe.

Desfecho ainda é mantido em segredo pela produção, mas o roteiro indica uma virada importante para Freitas. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

No final, o assistente de Marco Aurélio (Alexandre Nero) será visto ao lado de um novo personagem, Will. Os dois aparecerão juntos em um bangalô à beira-mar, em clima de romance no último capítulo, que irá ao ar dia 17 de outubro.

Já Eugênio terá outro destino, segundo a publicação. Ele deve surgir na casa de Celina (Malu Galli), cercado pela família Roitman, sem indício de romance.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.