Filho de Gugu posa sem camisa e exibe tanquinho: 'Gostando dos resultados'

O que aconteceu

Em uma das imagens, o primogênito de Gugu Liberato ergue a camisa para exibir o tanquinho no abdômen. "Trabalho que nunca acaba, mas tô gostando dos resultados", legendou ele, nos stories de seu Instagram.

Já em outra, Augusto aparece sem camisa, exibindo todo o torso nu. "Não sei por que a cara de mau", brincou na legenda.

Recentemente, o rapaz foi flagrado aos beijos com a apresentadora Cariúcha, 42. Os dois ficaram durante uma festa promovida por João Silva, 21.

Imagem: Reprodução/Instagram