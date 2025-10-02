Topo

Entretenimento

Filho de Gugu posa sem camisa e exibe tanquinho: 'Gostando dos resultados'

João Augusto Liberato exibiu o abdômen definido nas redes sociais - Reprodução/Instagram
João Augusto Liberato exibiu o abdômen definido nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

02/10/2025 22h05

João Augusto Liberato, 23, publicou nas redes sociais fotos em que exibe o corpo musculoso.

O que aconteceu

Em uma das imagens, o primogênito de Gugu Liberato ergue a camisa para exibir o tanquinho no abdômen. "Trabalho que nunca acaba, mas tô gostando dos resultados", legendou ele, nos stories de seu Instagram.

Já em outra, Augusto aparece sem camisa, exibindo todo o torso nu. "Não sei por que a cara de mau", brincou na legenda.

Recentemente, o rapaz foi flagrado aos beijos com a apresentadora Cariúcha, 42. Os dois ficaram durante uma festa promovida por João Silva, 21.

joão augusto 1 - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

joão augusto 2 - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

Filho de Gugu posa sem camisa e exibe tanquinho: 'Gostando dos resultados'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 3/10 a 11/10

Parcial UOL: Peoa reage, mas ainda seria eliminada com rejeição na 2ª roça

Globo completa 30 anos de Estúdios e diz não temer inteligência artificial

Festival de Cinema Coreano chega a São Paulo

Heleninha vai morrer em 'Vale Tudo'? Final será diferente da 1ª versão

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 3/10 a 11/10

Acordo pré-nupcial de Justin Timberlake prevê multa de R$ 4 mi por traição

Renda mensal de Nicole Kidman e Keith Urban é revelada em documentos de divórcio

Mãe da filha de Hungria comenta internação do rapper: 'Todo apoio e amor'

Após zoar o irmão Edson, Hudson também perde dente e mostra resultado