Festival de Cinema Coreano chega a São Paulo

Começa nesta quinta-feira, 2, em São Paulo, a 3ª edição do KOFF - Festival de Cinema Coreano. Inteiramente dedicado à divulgação da cinematografia sul-coreana no Brasil, o evento terá sessões realizadas no cinema Reserva Cultural, até o dia 8 de outubro.

Além das mostras competitivas e não-competitivas de longas e curtas-metragens, o KOFF promove neste ano uma homenagem ao cineasta Lee Chang-dong. Algumas de suas obras mais impactantes, como Pettermint Candy (1999), Oasis (2002) e Poetry (2010) estão na programação paulistana. Antes, o festival passou por outras seis cidades brasileiras.

A edição também terá uma celebração pelos 50 anos da KOFA - Arquivo de Filmes Coreanos, uma organização sem fins lucrativos que organiza e preserva a obra cinematográfica do país. Para marcar a comemoração, sete filmes consagrados da década de 1950 serão exibidos com resolução em 4K. São Paulo recebe dois: The Flower in Hell (1958), de Shin Sang-ok, e Piagol (1955), de Lee Kang-cheon.

O KOFF teve sua primeira edição em 2023, em Piracicaba, e nasceu com o objetivo de ampliar a presença e o reconhecimento do cinema da Coreia do Sul na América Latina. Em sua terceira edição, tem apoio do PROAC - Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo e da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.

Serviço: KOFF - Festival de Cinema Coreano

Quando: de 2 a 8 de outubro

Onde: Reserva Cultural

Endereço: Av. Paulista, 900, Bela Vista - São Paulo

Ingressos: Gratuitos - retirados no Sympla