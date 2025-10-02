Topo

Cobra comendo cobra: a bomba que cai no colo de César e Fátima em Vale Tudo

Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) em "Vale Tudo" - Globo/Manoella Mello
Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo' Imagem: Globo/Manoella Mello
Colaboração para Splash, em São Paulo

02/10/2025 16h42

Os próximos capítulos de "Vale Tudo" prometem tensão máxima. Maria de Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) vão trocar acusações sobre a morte de Odete (Debora Bloch).

O que vai acontecer

Na reta final da novela, a vilã intensifica sua crueldade, agora com Fátima. Odete já tentou matar Marco Aurélio (Alexandre Nero) duas vezes e chegou a atirar contra Ana Clara (Samantha Jones). Agora, sua nova vítima será a filha de Raquel (Taís Araújo).

A jovem será sequestrada e levada para uma fábrica abandonada. A ordem da bilionária é clara: quer deixar Maria de Fátima para morrer.

Mas Fátima consegue escapar e volta para enfrentar a rival. A surpresa de Odete será enorme ao descobrir que a moça sobreviveu.

A partir daí, os inimigos da empresária se unem. Marco Aurélio, Fátima e até mesmo César começam a articular planos contra ela.

O clímax vem quando Odete aparece morta em seu quarto de hotel. Fátima e César não hesitam em apontar o dedo um para o outro, cada um acusando o rival de ser o responsável pelo assassinato.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

