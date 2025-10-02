Fani Pacheco revela ficada com mulher em banheiro e vingança de noivo

Fani Pacheco, 43, fez uma revelação divertida e inusitada durante sua participação no "Que História É Essa, Porchat?", exibido pelo GNT, na terça-feira (30).

O que aconteceu

A ex-BBB contou que ficou com uma mulher em uma boate no Rio de Janeiro durante seu aniversário celebrado com o ginasta Diego Hypolito, anos atrás. A ficada aconteceu dentro do banheiro, até que foram surpreendidas por uma batida na porta.

O noivo da mulher surpreendeu a dupla e ainda tentou entrar na situação. "Naquela época queria curtir a vida intensamente. Falei que não queria ele e fui embora', disse Fani.

Algum tempo depois, Fani foi curtir o Carnaval em Salvador e acabou conhecendo um rapaz. Eles se deram bem e ela o levou para a casa onde estava hospedada. No meio dos beijos, ele soltou uma pergunta inesperada: se ela não se lembrava dele.

Lembro de algum lugar, disse para ele. Aí ele falou: 'Na verdade, hoje eu vim para me vingar. Você foi a responsável por colocar um chifre na minha cabeça. Eu estava há cinco anos noivo e você ficou com minha noiva. Isso é para provar que eu sou melhor que você! Fani Pacheco

O episódio ainda ganharia mais um 'capítulo'. Ao acompanhar uma nova edição do "Big Brother Brasil" (Globo), Fani levou um susto ao reconhecer o mesmo homem no elenco do reality — apresentando-se como alguém que já havia ficado "com uma famosa que era ex-BBB".