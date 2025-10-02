Topo

'Êta Mundo Melhor!' hoje (2): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Estela (Larissa Manoela) e Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor - Reprodução/Globo
Estela (Larissa Manoela) e Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor Imagem: Reprodução/Globo
02/10/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (2) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Candinho se desespera ao amanhecer ao lado de Zulma em seu quarto. Paixão afirma que Ernesto será seu único herdeiro. Sônia se arrepende de ter passado a noite com Quincas. Ernesto compra roupas e um carro novo, contando com a fortuna de Paixão. Celso convida Estela para passear de barco. Dita ouve quando Ernesto fala mal de seu padrinho para Mirtes, e conta para Estela. Sandra teme ter sido reconhecida por Araújo na rua. Estela confronta Ernesto. Ernesto aproveita uma distração de Celso e Anabela durante o passeio de barco e sequestra Estela.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

