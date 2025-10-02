Estrela da Casa: conheça os finalistas da segunda edição do reality
Hanii, Juceir Jr, Thainá Gonçalves e Daniel Sobral são os quatro finalistas do Estrela da Casa (Globo). Quem você quer que vença?
O que aconteceu
No oitavo festival, na noite de hoje, Janício e Sudário tiveram as notas mais baixas e deixaram o programa.
Enquanto isso, Hanii e Juceir Jr. receberam as notas mais altas e conquistaram as primeiras vagas na final.
Estrela da Casa - enquete UOL: quem você quer que seja o vencedor da edição?
Resultado parcialTotal de 2 votos
100,00%