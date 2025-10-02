Topo

Estrela da Casa: conheça os finalistas da segunda edição do reality

Estrela da Casa: veja os finalistas da edição Imagem: Reprodução/Globoplay
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

02/10/2025 23h50

Hanii, Juceir Jr, Thainá Gonçalves e Daniel Sobral são os quatro finalistas do Estrela da Casa (Globo). Quem você quer que vença?

O que aconteceu

No oitavo festival, na noite de hoje, Janício e Sudário tiveram as notas mais baixas e deixaram o programa.

Enquanto isso, Hanii e Juceir Jr. receberam as notas mais altas e conquistaram as primeiras vagas na final.

