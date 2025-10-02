Topo

Esposa de Endrick rebate críticas após comprar Porsche: 'Chora'

Gabriely Miranda compra Porsche Panamera azul - Reprodução/Instagram
Gabriely Miranda compra Porsche Panamera azul Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

02/10/2025 09h36

Gabriely Miranda, 22, rebateu alguns comentários maldosos após mostrar que adquiriu um Porsche Panamera azul, chamado por ela de "carro dos sonhos".

O que aconteceu

O modelo comprado é comercializado no Brasil por valores a partir de R$ 800 mil, podendo alcançar até R$ 922 mil. Seguidores da influenciadora sugeriram que o veículo teria sido presente do marido, Endrick,19.

Gabriely, por sua vez, logo, fez questão de desmentir. "Usando bem o dinheiro do Endrick", escreveu um seguidor. "Eu que comprei, chora", rebateu a modelo.

Há pouco tempo, ela compartilhou em seus Stories no Instagram um desabafo sobre os julgamentos que recebe. Miranda comentou sobre críticas feitas por pessoas que sequer a conhecem. "No fim das contas, ter paz é entender que você nunca vai controlar o que os outros pensam sobre você. As pessoas vão julgar sem saber da sua história. Vão interpretar suas escolhas do jeito que for mais conveniente para elas", dizia a publicação de Leonardo Capel, repostada por Gabriely.

