Dwayne Johnson volta aos ringues para provar ser bom ator

Depois de brilhar anos como um astro da luta livre americana, quando se tornou um ídolo com o apelido The Rock, Dwayne Johnson tentou a sorte ns filmes e se deu bem demais. Neste século, só perde em bilheteria para Tom Cruise.

A crítica sempre tratou Johnson como uma figura carismática, mas um ator medíocre, dependente de seus músculos impressionantes para garantir seu sucesso. E não é que finalmente ele consegue uma atuação elogiadíssima por todos os críticos, numa cinebiografia que chega hoje aos cinemas brasileiros?

A grande ironia: ele consegue sua grande atuação, que poderia fazer as pessoas esquecerem de seu passado na luta livre, justamente interpretando outro ídolo dos ringues, o megacampeão Mark Kerr. O filme mostra sua carreira e fala de seu relacionamento com a namorada, papel de Emily Blunt.

Johnson tem o rosto totalmente modificado por maquiagem, ficando parecido com Kerr. Uma metamorfose física que leva o ator a outra mudança, ganhando respeito em Hollywood.

'Coração de Lutador: The Smashing Machine', 2025

Direção Benny Safdie

Elenco Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader

Classificação 16 anos

Onde nos cinemas (Trailer)

Já disponível na sua tela...

Um filme italiano que faz rir com ideias geniais

É muito bom descobrir um ótimo filme numa produção sem nomes famosos e zero badalação. Nessa comédia italiana, três irmãos que há tempos são se falam precisam se reunir para o último desejo do pai moribundo: conhecer Paris. Mas, sem grana para a viagem, eles tentam enganar o idoso fingindo que ele está na capital francesa, mesmo sem sair da Itália. As soluções são impagáveis. Muito bom. 'Faz de Conta que É Paris', 2024 | Direção - Leonardo Pieraccioni | Elenco - Leonardo Pieraccioni, Robi Arquette, Chiara Francini | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video

Uma comédia romântica boa para assistir no sofá

Chega rapidinho ao streaming essa comédia romântica que mal saiu dos cinemas. Mas essa movimentação faz sentido. Mesmo com a assinatura da diretora Celina Song, indicada ao Oscar por dirigir e escrever 'Vidas Passadas', o filme é uma diversão leve, para ver em casa. O que ela oferece aqui é ambientar uma historinha de namoro entre ricaços que acertam seus casaentos como se fossem grandes negociações empresariais. 'Amores Materialistas', 2025 | Direção - Celina Song | Elenco - Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal | Classificação - 14 anos | Onde - HBO Max, AppleTV, ClaroTV+

O QUE ESTÁ BOMBANDO

E se 'The Office' fosse ambientado numa redação de jornal?

'The Paper' só não é processada como uma cópia descarada de 'The Office' porque foi criada pela mesma equipe da já mítica série sobre agruras no escritório. Curioso é que as similaridades com o projeto anterior não são algo negativo. Pelo contrário.

A reprodução do formato impressiona, falando aqui de cortes, ritmo e enquadramento de câmeras, que seguem fielmente a cartilha de 'The Office'. O melhor é que a mesma criatividade, baseada no domínio de um humor carregado de cinismo, está a serviço de roteiros muito engraçados.

Uma equipe de documentaristas encontra o tema para sua próxima produção: mostrar a decadência da imprensa escrita ao registar as dificuldades de um jornal numa cidadezinha do meio-oeste americano.

A coleção de personagens é fantástica, sob o comando do ator irlandês Domhnall Gleeson, que parece finalmente rumo ao estrelato, depois de mais de 60 produções no currículo. Ele é o editor obstinado que tenta salvar o jornal com ajuda de repórteres voluntários.

'Thé Paper', 2025

Criação Greg Daniels, Michael Koman

Elenco Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei

Classificação 14 anos

Onde HBO Max (Trailer)

FIQUE DE OLHO

O ator Glenn Powell, vindo do sucesso de 'Twisters', produz e escreve uma minissérie que começa com a desgraça de Russ Holliday, um quarterback de muito sucesso no futebol americano universitário. Um monte de problemas faz com que ele não consiga um lugar na liga profissional. Então ele resolve alterar o seu rosto e assumir uma outra identidade, Chad Powers. Os seis episódios estão sendo lançados semanalmente, e o início é muito bom. 'Chad Powers', 2025 | Criação - Glen Powell, Michael Waldron | Elenco - Glen Powell, Steve Zahn, Toby Huss | Classificação - 14 anos | Onde - Disney+

PARA MARATONAR

Depois de algumas produções francesas que falam do nascimento de impérios de perfumes e vinhos, a Irlanda contra-ataca com uma minissérie sobre a origem da cerveja Guinness. E a história tem todos os elementos de telenovela. A morte do magnata cervejeiro deixa seus quatro filhos meio atarantados em tocar o negócio para a frente. O elenco é bastante desconhecido para o público brasileiro, mas algumas atuações são impecáveis. 'House of Guinness', 2025 | Criação - Steven Knight | Elenco - Anthony Boyle, Louis Partridge, James Norton | Classificação - 16 anos | Onde - Netflix

CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO...

Por que assistir a 'Em Algum Lugar do Passado'?

Em 1980, Christopher Reeve era um astro mundial. 'Superman' tinha estourado as bilheterias e era natural que as pessoas estivessem muito curiosas para saber o que ele iria fazer sem o uniforme com o 'S' no peito. E seu passo seguinte foi uma surpresa.

'Em Algum Lugar do Passado' é um filme romântico misturado com ficção científica. Hoje essa combinação é muito fácil de encontrar, mas na época o resultado foi um filme estranho.

Reeve interpreta um dramaturgo de Chicago que recorre a sessões de hipnose para viajar no tempo em busca de uma atriz que ele vê em um retrato antigo no saguão de um hotel.

É difícil de engolir? Sim, principalmente no fim dos anos 1970, quando a hipnose virou febre em terapias e era recebida como charlatanice por muita gente.

Mas, se o espectador decidir entrar na brincadeira proposta, o filme é muito agradável, num bom equilíbrio entre drama e humor. O nome de Reeves, ao lado de Jane Seymour, uma das atrizes mais bonitas da época, levou muita gente aos cinemas.

'Em Algum Lugar do Passado', 1980

Direção Jeannot Szwarc

Elenco Christopher Reeve, Jane Seymour, Christopher Plumme

Classificação livre

Onde ClaroTV+ (Trailer)