Dudu Camargo sobre Belo: 'Deve tá adorando a Rayane não tá infernizando'
Dudu Camargo citou Belo em conversa com Carol Lekker durante a tarde de hoje na sede de A Fazenda 2025 (Record).
O que aconteceu
Dudu contou que mandou um recado para o cantor durante o trato. "Ela quer beijar e abraçar quem ela quer, que é o Will. Falei pro Belo abrir o olho."
Acho que ele tá adorando que ela tá aqui e não tá infernizando a vida dele, o tempo todo gritando. Porque se grita assim, não grita com a família assim?
Dudu Camargo
Carol concordou com o apresentador. "É verdade. Ela é muito baixo calão."
Dudu seguiu criticando a rival. "Insubordinada."
