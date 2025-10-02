Topo

Dudu Camargo sobre Belo: 'Deve tá adorando a Rayane não tá infernizando'

Dudu Camargo cita Belo em conversa em A Fazenda 2025
Dudu Camargo cita Belo em conversa em A Fazenda 2025 Imagem: Reprodução/RecordPlus
02/10/2025 22h47

Dudu Camargo citou Belo em conversa com Carol Lekker durante a tarde de hoje na sede de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Dudu contou que mandou um recado para o cantor durante o trato. "Ela quer beijar e abraçar quem ela quer, que é o Will. Falei pro Belo abrir o olho."

Acho que ele tá adorando que ela tá aqui e não tá infernizando a vida dele, o tempo todo gritando. Porque se grita assim, não grita com a família assim?
Dudu Camargo

Carol concordou com o apresentador. "É verdade. Ela é muito baixo calão."

Dudu seguiu criticando a rival. "Insubordinada."

