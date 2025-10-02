Topo

Entretenimento

'Dona de Mim' hoje (2): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Ryan (L7nnon) em "Dona de Mim" - Manoella Mello/Globo
Ryan (L7nnon) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

02/10/2025 09h00

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (2) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Marlon prende Ronaldo. Kami exige que Marlon ajude a proteger Ryan e Dedé. Leo tenta convencer Davi a fazer uma campanha mais inclusiva para lançar sua coleção. Kami confronta suas diferenças com Marlon. Ryan devolve as armas a Vespa e anuncia que Fabiana instalou câmeras no salão. Pam e Leo apoiam Kami. Filipa se aproxima de Jaques. Ryan pede demissão do salão. Jaques anuncia que conseguiu interditar Rosa. Leo convida Yara para ser modelo na campanha de lançamento de sua coleção. Jaques revela que retomará seu posto de presidente da Boaz.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Influenciadoras se pronunciam por publicidade atrelada a tráfico humano

'Vale Tudo' hoje (2): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Milton teve piora cognitiva brusca; relação com filho ajudou em diagnóstico

Esposa de Endrick rebate críticas após comprar Porsche: 'Chora'

'The Chosen': Jonathan Roumie detalha preparação intensa para viver a crucificação de Jesus

Volta por cima! Mulher Abacaxi é a primeira musa trans da Estácio de Sá

'A Fazenda': roça formada, briga por comida e punições propositais são destaques

'Dona de Mim' hoje (2): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Kim Kardashian conta que foi ameaçada de morte por pessoa 'bem próxima'

'Êta Mundo Melhor!' hoje (2): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Gabi Martins revela oferta inusitada: 'Comprar meu xixi por R$ 200 mil'