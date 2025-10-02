'Desgraçada': veja o embate final entre Heleninha e Odete na 1ª Vale Tudo

Uma das passagens mais impactantes da primeira versão de "Vale Tudo" foi logo após Heleninha descobrir que não havia sido responsável pelo acidente que tirou a vida do irmão, Leonardo. Veja os detalhes a seguir.

O que aconteceu

Na versão original, exibida em 1988, a cena foi conduzida por Beatriz Segall (Odete) e Renata Sorrah (Heleninha). Depois de um embate na TCA, Odete, visivelmente abalada, se mostra incapaz de manter a postura rígida diante das acusações da filha.

"Por que você nunca conseguiu gostar de mim? Uma criança sente as coisas", começa Heleninha. "Você nunca teve amor por mim. Me dava milhares de brinquedos, montanhas de roupas de Paris. Festas de aniversário alucinantes, mas você nunca gostou de mim. Você quase não me beijava. Você nunca me colocou no colo. Não me lembro de uma história que você tenha me contado, de nenhuma canção que tenhamos cantado juntas", continua a artista plástica.

Eu era toda torta pra você. E eu entortei tanto que acabei me casando com o Marco Aurélio. Eu comecei a beber. A minha vida deu tudo errado. Mas você queria mais pra mim. Queria que eu fosse também uma assassina Heleninha, na primeira 'Vale Tudo'

"Do que você tinha medo? Das pessoas te julgarem uma desgraçada que matou o próprio filho sem querer?", questiona Heleninha. "Essa mentira toda que você inventou foi só pra me enlouquecer ou pra se vingar do fato de eu ter nascido? Fala, fala, diz alguma coisa ou não respondo por mim. Fala, desgraçada!", implora a pintora.

Durante as afirmações da filha, Odete surge em lágrimas, mas não demonstra arrependimento. Sua resposta reafirma a frieza da matriarca dos Roitman. "Tudo o que fiz foi por amor. Para defender a minha família, essa família infeliz que o destino me deu. Um marido que eu tinha que carregar por detrás para as pessoas pensarem que ele estava de pé. Uma filha bêbada, seu irmão, um eterno adolescente", dispara.

Eu sou o pilar dessa família. Eu sou a estrutura que mantém tudo isso de pé. Pelo bem de todos os Roitmans. Eu tinha que me manter íntegra, sair incólume desse escândalo todo. Bêbados batem o carro toda hora. Eu tinha que chegar inteira até aqui para que vocês todos pudessem chegar inteiros também. Odete Roitman, na primeira versão de 'Vale Tudo'

"Inteira, eu? Inteiro, o Afonso? Você, inteira? Todo mundo te odeia, mamãe. Até os gigolôs te desprezam", debocha Heleninha. "Ainda bem que eu não pareço nada com esse monstro que você é", sentencia a irmã de Leonardo, deixando Odete sozinha.

Não há indícios de que esse mesmo diálogo entre no remake, no qual Leonardo (Guilherme Magon) está vivo. Após levar o irmão para casa, Heleninha confronta a mãe, mas não com essa carga emocional intensa como aconteceu na versão original. No capítulo do dia 6 de outubro, Odete deve ser assassinada em seu quarto do Copacapana Palace.

