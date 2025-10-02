Topo

Duda, Renata e Walério pedem votos para ficar na segunda roça de A Fazenda

A Fazenda 2025: Peões pedem votos na segunda roça Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

02/10/2025 00h30

Disputando a segunda roça de A Fazenda 2025 (Record), Duda, Renata e Walério pediram votos para continuar no jogo.

Confira as defesas

Duda: "Tô super nervosa, mas entrei aqui com um propósito de ganhar e vou até o final. To acrescentando bastante aqui em todas as dinâmicas. Sou o que esse programa tá precisando. Votem pra eu ficar."

Renata: "Peço muito pra deixarem eu ficar. Quero muito estar aqui, tô me entregando de corpo e alma e vivendo isso com coração, coerência, verdade e fazendo um jogo limpo. Deixem eu ficar que tenho um proposito muito grande."

Walério: "Entrei com um propósito de ganhar uma grana pra comprar meu kitnet e meu plano de saúde depois de 35 anos de carreira. Estou aqui e fica em prol de vocês se devo continuar ou encontrar vocês ai fora."

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem você quer que fique na 2ª roça?

