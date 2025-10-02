Topo

Entretenimento

Débora Bloch inicia despedida de 'Vale Tudo': 'Obrigada, família Roitman'

Débora Bloch posa com o elenco e a equipe de "Vale Tudo" - Reprodução/Instagram
Débora Bloch posa com o elenco e a equipe de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

02/10/2025 22h57

Débora Bloch, 62, já está em clima de despedida das gravações de "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

A atriz divulgou registros de sua última gravação no cenário da casa de Celina (Malu Galli). "Último dia de estúdio K e de casa da Tia Celina! Obrigada, equipe e família Roitman, amo trabalhar com vocês!", escreveu ela na legenda da galeria de imagens, compartilhada em suas redes sociais.

Relacionadas

'Peaky Blinders' vai ganhar duas novas séries na Netflix

Isabella Arantes aposta em biquíni de oncinha e recebe comentário de Medina

Hungria é internado com suspeita de ter ingerido bebida adulterada

Sua personagem, Odete Roitman, será assassinada nos capítulos finais do folhetim. O crime dará início a um mistério em torno de quem terá dado cabo da vilã.

"Vale Tudo" chega ao fim no dia 17 de outubro. O remake assinado por Manuela Dias dará lugar à nova trama de Aguinaldo Silva, "Três Graças", que estreia no dia 20 no horário nobre da Globo.

bloch vale tudo 1 - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

bloch vale tudo 2 - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

bloch vale tudo 3 - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Débora Bloch inicia despedida de 'Vale Tudo': 'Obrigada, família Roitman'

'Ele acordou com gosto de gasolina na boca', diz irmã de Hungria

Dudu Camargo sobre Belo: 'Deve tá adorando a Rayane não tá infernizando'

Filho de Gugu posa sem camisa e exibe tanquinho: 'Gostando dos resultados'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 3/10 a 11/10

Parcial UOL: Peoa reage, mas ainda seria eliminada com rejeição na 2ª roça

Globo completa 30 anos de Estúdios e diz não temer inteligência artificial

Festival de Cinema Coreano chega a São Paulo

Heleninha vai morrer em 'Vale Tudo'? Final será diferente da 1ª versão

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 3/10 a 11/10

Acordo pré-nupcial de Justin Timberlake prevê multa de R$ 4 mi por traição