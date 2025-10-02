Cultura Artística terá dez atrações na temporada 2026

A temporada 2026 do Teatro Cultura Artística terá dez atrações. Entre abril e novembro, vão se apresentar artistas como o pianista András Schiff, o tenor Juan Diego Flórez, o contratenor Jakub Józef Orlinski e o clarinetista Jörg Widmann.

Será a segunda temporada realizada de forma completa no novo teatro, inaugurado em setembro de 2024, 16 anos após o incêndio que destruiu a construção original. "Temos explorado o potencial da sala, entendendo o que se adapta melhor a ela", explica Frederico Lohmann, superintendente do Cultura Artística.

Durante a formatação do projeto, a sala foi redimensionada, com um palco menor do que o antigo, o que sugere um outro tipo de configuração da programação. Não foi uma decisão tomada por acaso. Com a Sala São Paulo como espaço de excelência para grandes orquestras, o projeto, como lembra Lohmann, seguiu na direção de "uma sala mais intimista". "Investimos muito em uma acústica que criasse essa intimidade. Demos liberdade para a equipe de engenheiros acústicos trabalharem e o que temos visto é resultado disso."

A programação em 2026 segue essa tendência. O ano começa com o Ensemble K, grupo de câmara criado pela maestra brasileira Simone Menezes na Europa. Em seguida, apresentam-se os Solistas de Câmara de Praga, com o trompista Radek Baborák. A Orquestra de Câmara de Munique, com Jörg Widmann, vem na sequência, assim como o Danish String Quartet.

O segundo semestre tem início com o conjunto Il Pomo dOro, com Jakub Józef Orlinski. A música barroca é o destaque também dos concertos da Arcangelo Orchestra and Choir London. Andràs Schiff e Juan Diego Florez fazem seus recitais na sequência. E o ano termina com o Trio Sitkovetsky e as irmãs pianistas Katia e Marielle Labèque.

Ter o teatro de volta, explica Lohmann, possibilitou ao Cultura Artística retomar algumas práticas antigas. "Hoje o artista vem lá de fora e, com um número maior de concertos, pode ficar aqui uma semana, fazendo vários tipos de intercâmbio, ou mesmo ter espaço para se dedicar ao próprio estudo. É algo que vai na direção contrária à produção em massa, com um concerto logo após o outro."

A série de violão, que acontece no Culturinha, sala menor do teatro, que também recebe palestras e cursos, terá cinco atrações: o duo australiano Ziggy and Miles; o francês Virgile Barthe; a russa Irina Kulikova; o alemão Tilman Hoppstock e o brasileiro Plínio Fernandes.

Diversificação

Outro aspecto diz respeito às parcerias que o teatro tem firmado com outras instituições ligadas à música, como a Tucca, a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, a USP (com a Semana de Música Antiga) ou concursos, como o Van Cliburn, dos Estados Unidos. E a diversificação das séries de apresentações. Desde sua reabertura, o teatro passou a ter um grupo residente, a São Paulo Chamber Soloists, e voltou a realizar concertos matinais. Ambos os projetos seguem em 2026, com atrações como o Trio Callas, os pianistas Pablo Rossi, Caio Pagano e Aristo Sham (vencedor do Van Cliburn) e Nikola Meeuwsen (vencedor do Concurso Rainha Elisabeth da Bélgica).

Outra parceria, com teatros da América Latina, que sofreu abalos durante a pandemia, tem voltado a ganhar força, diz Lohmann, que vê o quadro hoje "com mais otimismo do que no ano passado". A matemática é relativamente simples. Para que um artista deixe a Europa e aceite a viagem à América Latina, o número de concertos faz diferença: quanto maior o número de apresentações, maior a chance de o músico topar a realização da turnê.

"Com a covid, os teatros de outros países reduziram os concertos e, em alguns casos, interromperam suas programações. Se o Mozarteum Argentino antes promovia duas apresentações de cada atração, hoje faz apenas uma, por exemplo. O fato de termos ampliado o número aqui em São Paulo fez diferença neste contexto. Há desafios grandes, como o alto custo das passagens aéreas no eixo norte e sul da América Latina, quando um artista ou grupo sai da Argentina e vai para a Colômbia, por exemplo. Mas o momento agora é de reativar e criar novas conexões, tomar decisões conjuntas."

Serviço:

Temporada 2026 do Teatro Cultura Artística

Renovação de assinaturas: 8 a 17/10;

trocas para Mecenas: 27/10;

trocas para Amigos: 28/10;

trocas para assinantes: 30 e 31/10;

vendas para novos assinantes: de 10/11 a 20/1/2026.

Renovações e novas

aquisições pelo site

culturaartistica.org ou

presencialmente, na

Rua Nestor Pestana, 196