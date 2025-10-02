Topo

Por que truque recomenda colocar sal no micro-ondas? Entenda para que serve

Pesquisadores indicam usar sal para a limpeza do micro-ondas - Pixabay/Freepik
Pesquisadores indicam usar sal para a limpeza do micro-ondas Imagem: Pixabay/Freepik
02/10/2025 17h45

O sal é um dos temperos mais usados no mundo. Mas você sabia que ele não serve só para dar sabor? No micro-ondas, por exemplo, ele pode potencializar o aquecimento da água e até facilitar a limpeza do aparelho. E a explicação vem da ciência.

O que aconteceu

Quando dissolvido em água, o cloreto de sódio (NaCl) se separa em íons de sódio e cloro. Esses íons se movimentam sob o campo elétrico gerado pelas ondas, aumentando a absorção de energia. O efeito é mais vapor e temperaturas mais altas em menos tempo.

Estudo publicado na revista IEEE Access, conduzido por pesquisadores da University of Arkansas (EUA) em parceria com a Prince Sattam bin Abdulaziz University (Arábia Saudita), mostrou números claros.

Em 30 segundos, a solução com sal atingiu 92 °C, enquanto a água pura ficou em 29 °C. Os cientistas explicam que isso acontece porque o sal altera as propriedades elétricas do líquido, permitindo que ele converta melhor a energia das micro-ondas em calor.

Limpar micro-ondas - Getty Images/iStockphoto - Getty Images/iStockphoto
Há métodos caseiros para limpar micro-ondas
Imagem: Getty Images/iStockphoto

Desinfecção

Essa diferença tem impacto direto na inativação de microrganismos. Nos testes, soluções com sal eliminaram bactérias, vírus e leveduras de forma mais eficiente do que água pura.

Nos ciclos predefinidos, a desinfecção foi completa, enquanto no método apenas controlado por temperatura a redução foi menor. Isso mostra que o sal pode tornar o processo de higienização mais rápido e eficaz.

Como usar em casa

O sal no micro-ondas também virou dica caseira para limpeza. Há um passo a passo simples, que ajuda a remover sujeira pesada apenas com vapor:

Coloque 1 xícara de água em uma tigela própria para micro-ondas. Misture 1 colher de sal e aqueça por 3 a 5 minutos.

Deixe o micro-ondas fechado por mais 5 a 10 minutos. Limpe com um pano úmido. A sujeira deve sair com facilidade

Sal pode ser aliado na limpeza - Marek/Pixabay - Marek/Pixabay
Sal pode ser aliado na limpeza do microondas
Imagem: Marek/Pixabay

Outras opções combinam sal com vinagre ou ainda sal com limão. Ambas ajudam a potencializar a ação contra gordura. Veja como aplicar:

Misture em uma tigela: 1/2 xícara de sal + 1 xícara de água + 1 colher de sopa de vinagre branco. Aqueça por 1 a 2 minutos. Retire com cuidado e passe um pano úmido no interior do micro-ondas para concluir a limpeza.

Atenção: o que não deve ir ao micro-ondas

O sal pode ser útil, mas é importante lembrar que nem tudo pode entrar no micro-ondas. Objetos de metal, como colheres, tampas e recipientes de alumínio, podem gerar faíscas e até causar incêndios.

Recipientes de plástico não apropriado também devem ser evitados, já que podem derreter ou liberar substâncias nocivas. Sacolas de papel, embalagens com tinta metálica e recipientes descartáveis com partes de alumínio também são perigosos.

Sempre use tigelas de vidro ou cerâmica próprias para micro-ondas. E ao aquecer a solução com sal ou vinagre, tenha cuidado com o vapor, que pode estar muito quente ao abrir a porta.

O sal dentro do micro-ondas faz a água esquentar mais rápido, produzindo vapor em maior quantidade. Esse vapor solta a sujeira grudada e facilita a limpeza do aparelho. Em laboratório, pesquisadores mostraram que o sal também aumenta a eficiência da desinfecção de microrganismos, como bactérias e vírus. Em casa, ele é um truque simples, barato e eficiente para manter o micro-ondas limpo e sem odores.

