Chico Barney: Fora da Globo, Michelle Barros esconde comida em A Fazenda

As disputas por comida estão no centro dos conflitos e estratégias em A Fazenda, avalia Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL.

Episódios de alimentos escondidos, acusações de desperdício e brigas sobre divisão de mantimentos envolvem nomes como Michelle Barros, Fernando, Carol Lekker e Nizam, e expõem a luta por poder e influência no reality.

Peões encontraram comida escondida por grupo rival. Isso aconteceu de madrugada, Bárbara. Saory encontrou leite condensado, requeijão e manteiga escondidos na geladeira. Dudu Camargo ficou incrédulo e chamou os rivais de 'cachorros'. Mateus também encontrou pão escondido na despensa. Eles avisaram Gaby Spanic, que ficou muito irritada.

Chico Barney

Ela, de fato, virou essa chefona, porque partiu dela essa divisão da comida, de maneira tão radical, ela junto com o Fernando. Mas acho que ela acabou liderando isso, sabe? Ontem, até, ela chamou a atenção do Fernando, porque ele deu comida pra Yoná. E ela falou: 'Não, não é pra dar, ela não faz parte do grupo, ela causou punição, não é pra fazer isso'. Então, a cada fala sobre isso vai se colocando mais nesse lugar de chefona, de chata, de arrogante.

Chico Barney

Bárbara Saryne aponta que a radicalização da disputa por comida pode perder o aspecto estratégico e virar ataque aberto entre os grupos rivais.

Ela falou que 'virou guerrilha'. Eu não sei se isso é o mais inteligente, porque deixa de ser estratégico, vira só um ataque, um contra o outro e tal, isso aqui virou guerrilha. Achei engraçado ela usar essa expressão, porque realmente a impressão que dá, né? Tá tudo assim, muito acalorado. Como você disse, a comida sempre foi um clássico de ser escondido em reality show, mas da maneira que tá acontecendo, eu acho que eu nunca vi assim.

Bárbara Saryne

Fernando se defendeu das acusações de esconder comida, enquanto Carol Lekker e outros participantes questionaram sua postura e a dos demais envolvidos, revelando divisões internas e tensão crescente.

O Fernando foi tirar a satisfação e disse que guardou três pães. Carol Lekker contou 11 pães dentro do saco. E o Fernando explicou que ele estava há uns três dias sem comer. Então ele se confundiu na hora de usar os números.

Chico Barney

Para Chico Barney, Carol Lekker se destaca por trazer referências variadas aos debates e por expor estratégias e traições, como no caso do plano do grupo para colocar Fernando na roça.

Estou fascinado com a performance de Carol Lekker que, inclusive, a briga de madrugada por comida virou exposed de traição. A Carol Lekker que, volto a lembrar, era especialista em exposed de traição. O que ela fazia no Instagram ano passado, retrasado, na época que ela entrou na grande conquista? Ela fazia o teste de fidelidade online. Mulheres contratavam ela para expor maridos adúlteros. Ela era especialista em adúlteros. Ela ia lá e fazia um exposed dos caras. Foi o que ela fez? Neste episódio, a Carol Lekker jogou na cara do Fernando que o grupão estava tentando armar de colocá-lo na roça, pelas costas, e disse que ele está sendo usado como fantoche.

Chico Barney

É até legal dizer que ontem teve a guerra das punições, e num momento até eles ali pularam na piscina. Nizam teve uma crise de consciência. Ele deitou por um momento e falou: 'Gente, não podemos jogar com o Fernando. A gente tem que mostrar para o público, a gente tem que falar, verbalizar que a gente não concorda com as atitudes dele'. Agora, deixar ele sobrar no resta um? E todo mundo votar nele? Então foi assim que foi surgindo esse plano do Nizam. E o legal é que ele admite, pelo menos. Ele não se faz de sonso, não.

Bárbara Saryne

As divisões entre os grupos, segundo Chico Barney e Bárbara Saryne, são instáveis, e a pressão do público e da apresentadora Galisteu influencia decisões e alianças, especialmente para participantes como Nizam.

Tenho a impressão que... Por mais que exista na internet a divisão entre dois grupos, acho que é muito mais que isso. E acho que não é durável, sustentável, o grupo maior ali e tudo mais.

Chico Barney

Isso acendeu nele ali, né, esse alerta.

Bárbara Saryne

