Carmo Dalla Vecchia sai em defesa do consumo de pornografia: 'Muito ativo'

Carmo Dalla Vecchia, 54, abordou com sinceridade sua opinião sobre o consumo de pornografia, deixando claro que não enxerga qualquer problema nesse hábito.

O que aconteceu

O ator contou que, em determinado momento, buscou orientação por meio de terapia sexual ao perceber que estava assistindo a muitos vídeos eróticos, mas associou isso diretamente à sua própria natureza. "Eu sou sexualmente muito ativo", afirmou em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

Na conversa, Carmo enfatizou que o mais importante é a maneira como cada pessoa lida com o conteúdo adulto. "Não vejo problema nenhum nisso. A questão é como você se relaciona com a pornografia. Não acho um problema, mas as pessoas tentaram transformar isso como se fosse um vício", pontuou.

Para reforçar sua visão, o ator comparou sua experiência com a de pessoas próximas. "Não conheço amigos ou amigas que não consumam pornografia, então seriam todos doentes? Eu acho maravilhoso isso caso você saiba usar da forma correta. Sou muito favorável e acho que cada pessoa manifesta sua sexualidade da maneira que quiser. A questão é a pessoa saber se de fato está fazendo bem ou não a ela na hora do sexo real", disse.

Casado há quase duas décadas com o autor João Emanuel Carneiro, Carmo também refletiu sobre os pilares de uma relação saudável e duradoura. "Nunca perder o medo de estar sendo chato. Eu acho que não devemos perder isso não só no casamento, mas com os amigos, com a família e as pessoas com quem nos relacionamos. Senão, você pode acabar aborrecendo o outro com questões que às vezes não valem a pena serem discutidas", afirmou.

Ele finalizou destacando o valor do respeito mútuo nas relações. "Muitas vezes, acabamos incomodando o outro com uma questão particular nossa. Nem todo mundo é igual, isso tem que ser respeitado e está tudo certo. Não faço questão que todo mundo pense igual a mim, mas sim de ser respeitado e respeitar as pessoas que estão ao meu redor", concluiu.