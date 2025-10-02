Topo

Entretenimento

Avenged Sevenfold divulga novas datas de shows no Brasil

São Paulo, 02

02/10/2025 19h09

O Avenged Sevenfold anunciou as novas datas dos shows no Brasil. A banda se apresenta na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, no dia 28 de janeiro de 2026. No dia 31 de janeiro, o grupo sobe ao palco no Allianz Parque, em São Paulo.

Os shows da banda no Brasil aconteceriam neste mês, mas foram adiados após M. Shadows, vocalista do grupo, revelar o diagnóstico de um problema nas cordas vocais. Antes, as apresentações seriam nos dias 2 e 4 de outubro, em Curitiba e São Paulo, respectivamente.

O artista explicou que a decisão foi tomada para que ele possa passar pelo tratamento e reabilitação para poder voltar a se apresentar o mais rápido possível.

Os ingressos das datas antigas estão automaticamente válidos para as novas apresentações. Caso o comprador não tenha interesse em comparecer aos shows nas novas datas, deve solicitar o reembolso pela Eventim.

Ainda restam alguns ingressos disponíveis, que podem ser adquiridos no link.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Após zoar o irmão Edson, Hudson perde lente dental e mostra resultado

Avenged Sevenfold divulga novas datas de shows no Brasil

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 3/10 a 11/10

Sabrina Sato fala de tratamento de câncer do pai: Período delicado

Falso repórter da Globo seguirá preso após 2º deputado denunciar chantagem

Carmo Dalla Vecchia sai em defesa do consumo de pornografia: 'Muito ativo'

Globo inaugura Calçada da Fama com homenagem aos veteranos da TV

'The Chosen' bate recorde mundial e entra para o Guinness Book

Fani Pacheco revela ficada com mulher em banheiro e vingança de noivo

A Fazenda 17: peoa dispara em rejeição na Enquete UOL e deve ser eliminada

Cobra comendo cobra: a bomba que cai no colo de César e Fátima em Vale Tudo