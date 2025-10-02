Hollywood tem uma nova estrela. Ela é apresentada como jovem e talentosa, nunca precisa ensaiar, não cobra caro e não perde a paciência no set. Seu nome é Tilly Norwood, e ela já desperta o interesse de agências e, ao mesmo tempo, a irritação de outros atores e atrizes. O motivo? Ela não é humana: Tilly é fruto da inteligência artificial.

A história ganhou força no último fim de semana, quando veículos que cobrem a indústria do entretenimento norte-americana noticiaram a participação de Tilly no Zurich Summit — um evento paralelo ao Festival de Cinema de Zurique. Criada pelo estúdio de IA chamado Xicoia, a personagem foi apresentada como promessa de inovação para alguns e como ameaça para outros.

Personas digitais não são exatamente novidade. Já existem influencers artificiais e, mesmo aqui no Brasil, varejistas já criaram suas garotas-propagandas com esse tipo de recurso — sem falar do fenômeno Marisa Maiô, que veio como um meteoro.

Porém, o caso de Tilly é um pouco diferente: segundo a comediante e produtora Eline Van der Velden, fundadora da Xicoia, a atriz de IA já estaria sendo procurada por agentes de talentos, que representam artistas na busca por oportunidades de trabalho —e, teoricamente, poderia concorrer por papéis contra atrizes reais, de carne e osso.

"Queremos que Tilly seja a próxima Scarlett Johansson ou Natalie Portman, esse é o objetivo do que estamos fazendo", disse Eline à Broadcast International. "As pessoas estão percebendo que sua criatividade não precisa ficar restrita a um orçamento".

Não demorou para que o perfil da atriz no Instagram fosse inundado por comentários negativos de profissionais da indústria — o espaço acabou sendo fechado pelos responsáveis pela conta.

"Espero que todos os atores representados pelo agente que faz isso se fodam", escreveu Melissa Barrera, famosa pela série "Club de Cuervos" e pelos mais recentes filmes da franquia "Pânico", em sua rede social.

Tilly Norwood 'atuando': a atriz foi criada por IA Imagem: Divulgação/Xicoia

"Eu quero nomes", comentou Kiersey Clemons, de "Coração Batendo Alto", perguntando sobre quais seriam os agentes interessados em Tilly Norwood.

"E quanto às centenas de jovens mulheres vivas cujos rostos foram compostos para criá-la? Você não poderia contratar nenhuma delas?", questionou Mara Wilson, a eterna Matilda.

A situação escalou a um ponto que o sindicato dos atores resolveu se pronunciar. "O SAG-AFTRA acredita que a criatividade é, e deve permanecer, centrada no ser humano. O sindicato se opõe à substituição de artistas humanos por artistas sintéticos", afirmou a associação em um comunicado.

Para deixar claro, 'Tilly Norwood' não é uma atriz, é uma personagem gerada por um programa de computador que foi treinada com base no trabalho de inúmeros artistas profissionais —sem permissão ou remuneração. Não tem experiência de vida para se inspirar, não tem emoção e, pelo que vimos, o público não está interessado em assistir a conteúdo gerado por computador desvinculado da experiência humana SAG-AFTRA, que representa os profissionais de atuação nos EUA, em comunicado

A associação ainda ameaçou, citando o mais recente acordo coletivo da categoria: "Os produtores signatários devem estar cientes de que não podem usar artistas sintéticos sem cumprir com nossas obrigações contratuais, que exigem notificação e negociação sempre que um artista sintético for usado."

Com a recepção negativa, Eline Van der Velden usou o próprio Instagram de Tilly Norwood para se pronunciar. Em nota, ela afirmou que a criação não almeja substituir o trabalho de pessoas reais, nem a criatividade humana. "Como muitas formas de arte antes dela, ela desperta conversas, e isso por si só mostra o poder da criatividade", afirmou.

Vejo a IA não como uma substituta para pessoas, mas como uma nova ferramenta, um novo pincel. Assim como a animação, o teatro de marionetes ou o CGI [imagens geradas por computador] abriram novas possibilidades sem prejudicar a atuação ao vivo, a IA oferece outra maneira de imaginar e construir histórias. Eu mesmo sou ator, e nada —certamente nem um personagem de IA— pode tirar a arte ou a alegria da atuação humana. Eline Van der Velden, criadora de Tilly Norwood

Qual é o limite da Inteligência Artificial?

Esta é apenas uma face visível de um debate muito mais amplo, que, junto a diversos fatores, levou Hollywood a parar por mais de seis meses nas greves de 2023. O acordo resultante foi aquele mencionado pelo SAG-AFTRA, que obriga estúdios e produtoras a notificar e negociar sempre que a IA for empregada para substituir a atuação humana.

Acontece que a restrição vale apenas para a indústria de filmes e séries tradicionais dos EUA. Já empresas de outros setores — incluindo as gigantes de tecnologia — e no exterior continuam livres para usar atores e atrizes sintéticos em suas produções.

A questão central não é se isso vai acontecer, mas quando a tecnologia será madura o bastante para que o público não perceba a diferença — ou, simplesmente, não se incomode em ver pessoas que não existem de verdade do outro lado da tela.

No caso de Tilly, não foi preciso criar uma ferramenta inédita: a Xicoia recorreu a dez softwares já disponíveis e de fácil acesso — de plataformas como o ChatGPT ao Veo3, do Google.

Além disso, os acordos entre os sindicatos e a associação dos produtores é válido por apenas três anos. Ou seja, em 2026 as negociações recomeçarão —e muito avançou na tecnologia até aqui. Resta saber se os estúdios se sentirão confiantes de que vão dobrar o SAG-AFTRA, e se atores e atrizes terão força para suportar mais uma paralisação.

Uma coisa é certa: o que menos a indústria do entretenimento norte-americana precisa, como um todo, é de uma nova — e longa — greve.

O centro do debate

Não por acaso, emprego e renda estão no centro de qualquer debate trabalhista. Se uma IA passa a ocupar o lugar da força humana, o que acontece com os profissionais que dependem desse trabalho para garantir o sustento diário?

Contudo, a atuação também é uma forma de arte. Há esforço humano para fazer o público rir, chorar e se emocionar.

Tilly Norwood: será que o público se importa com o fato dela ser uma criação sintética? Imagem: Reprodução/Instagram

Apesar do nome, a inteligência artificial não cria uma performance dramática do zero. O que ela faz é acessar milhões de padrões e combiná-los para gerar o resultado que vemos na tela — fruto de inúmeras horas de vídeo e, portanto, de trabalho humano prévio. Essa influência aparece não apenas na atuação, mas também nas características físicas dos personagens. Por isso, o sindicato SAG-AFTRA prefere usar a expressão "artista sintético".

Há ainda o fator humano. Enquanto um computador se limita a reproduzir padrões, um ator ou atriz recorre às próprias emoções, referências e experiências para construir a atuação. Não por acaso, essa expressão recebe o nome de arte dramática.

Com o avanço da IA, em breve qualquer um poderá produzir horas e horas de filmes e séries — como já cobrimos há algum tempo nesta coluna de Splash. Pode ser até que isso seja entretenimento, mas será arte?

Em 2023, às vésperas das greves, Fernando Meirelles criticou o uso de atuações sintéticas. "Isso poderá ser muito destrutivo se não agirmos rápido para controlar seu uso. Uma ideia seria o uso de um selo tipo 'AI Free' [livre de IA], ou um aviso: 'Atenção: esse filme contém 35% de IA'", defendeu o diretor brasileiro em entrevista à coluna.

Contudo, em meio ao debate por conta de Tilly Norwood, Eline Van der Velden defendeu um outro ponto de vista em uma postagem no LinkedIn. "Público? Eles se importam com a história — não se a estrela tem pulso. Tilly já está atraindo o interesse de agências de talentos e fãs. A era dos atores sintéticos não está 'chegando' — ela já chegou."

Mais distópico que isso, só se a próxima temporada de Black Mirror for inteiramente criada por inteligência artificial — e, do jeito que as coisas andam, não duvide.

