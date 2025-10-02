Fake news de 'cenoura no ânus' marcou a carreira de Mário Gomes
O ator Mário Gomes, que foi um grande galã da televisão brasileira, viu sua carreira ser abalada por uma falsa notícia que circulou no fim dos anos 1970. Essa história é contada agora no Arquivo da Fama, nova série do UOL.
O que aconteceu
Boato começou em 1977, quando Gomes se envolveu com Betty Faria. Na época, ela era companheira do diretor Daniel Filho. O ator afirma que o boato surgiu como vingança.
Revistas espalharam a história falsa de que o ator havia sido internado com uma cenoura no ânus. Publicações chegaram às bancas com a manchete enganosa.
Em entrevistas, ele disse que riu ao ver a capa, mas depois ficou apreensivo. Após o episódio, ele passou a ser alvo de piadas e xingamentos nas ruas.
Boato tem impacto até hoje. A história nunca foi confirmada e Daniel Filho nunca se pronunciou sobre o assunto, mas o episódio ainda persegue a imagem do ator.
Até hoje falam: 'olha o cenourinha'. Eu dei risada na hora, depois fiquei meio apreensivo. Era chato, pois me xingavam quando eu passava. Mário Gomes
Do rumor à reconstrução
Fofocas do mundo pop em pílulas. Com episódios curtos e em formato vertical, a série foi pensada para o consumo rápido no celular, sem perder o fio jornalístico das histórias.
O UOL apura e a IA recria. Com a ajuda da inteligência artificial, é possível refazer relatos, oferecendo contexto, visualidade e novas camadas de leitura — sempre com tom bem-humorado.
Os personagens Fabiana e Fabiano conduzem o programa com leveza, contando histórias antigas sobre a vida das celebridades, mas com uma linguagem atual.
Assuntos que vão de Marilyn Monroe a Maradona. Além do suposto caso de Jagger e Bowie, nos próximos episódios os apresentadores revistam a relação de Robert Pattinson com o Conde Drácula; um possível vídeo íntimo e inédito de Marilyn Monroe; e a polêmica expulsão de Maradona na Copa de 1982.
Onde assistir
Nas redes sociais de Splash e no UOL Flash: Toda manhã de quinta-feira.
No Canal UOL: Às quartas-feiras, junto com o Central Splash.