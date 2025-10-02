Topo

Após zoar o irmão Edson, Hudson também perde dente e mostra resultado

Hudson, da dupla com Edson, perde a lente dental comendo rabada Imagem: Reprodução/Instagram @hudsoncadorini
02/10/2025 19h15

O sertanejo Hudson, da dupla com Edson, publicou um momento inusitado hoje nas redes sociais. O músico, segundo contou, foi comer rabada e acabou perdendo uma parte do dente.

Fui tirar sarro da cara do meu irmão com o frango, hoje fui comer uma rabada, olha o resultado. Não ficou tão ruim.
Hudson

Thayra Machado, a esposa de Hudson, foi quem gravou o marido e comentou: "olha, cunhado, foi comer rabada e ficou igual a você".

Hudson e a mulher fizeram menção ao fato de que em maio deste ano, Edson também perdeu um dente. O cantor compartilhou a situação em seu Instagram, rindo. "Oi, gente. Aconteceu uma coisa muito triste comigo. Vou ter que revelar. Fui morder um pedaço de frango e aconteceu isso. Que gracinha", contou, mostrando o espaço vazio do dente.

Edson brincou. "Gente, sinceramente... O duro é aguentar as piadas. Se tiver algum dentista em Anápolis, me ajuda, eu preciso ir para Goiânia e não está legal. Quero ver se consigo cantar uma música assim mesmo."

