Jojo Todynho posa de biquíni na praia: 'Acredito em mim mesma'

Jojo Todynho, 28, publicou uma foto de biquíni nas redes sociais.

O que aconteceu

Na imagem, a cantora faz pose diante do mar, dentro da roupa de banho da cor preta. O registro foi compartilhado por ela nos stories de seu Instagram, onde é seguida quase 30 milhões de pessoas.

Jojo publicou também um outro ensaio, em que posa usando um vestido branco, colado ao corpo. "A forma como acredito em mim mesma é assustadora — e é por isso que sempre consigo o que quero", legendou, no feed de seu perfil.

Os seguidores da famosa se desfizeram em elogios a ela. "Diva! Amei esse vestido", declarou uma internauta, nos comentários do segundo post. "Linda e plena!", definiu outra. "Preciosa", concordou um terceiro.