Advogado de Hungria entregará amostras de bebidas à Polícia Civil do DF

O advogado José Sousa de Lima, que representa o cantor Hungria, afirmou que entregará amostras das bebidas ingeridas pelo artista às autoridades do Distrito Federal. O músico está internado na UTI do Hospital DF Star, em Brasília, por suspeita de tomar vodca adulterada.

O que aconteceu

Advogado confirmou que vai registrar um boletim de ocorrência. "Vamos dar ciência às autoridades, à Polícia Civil do DF e à Vigilância Sanitária sobre o ocorrido", disse Lima, em conversa com Splash.

Nós estamos coletando todas as informações, estamos coletando as amostras das bebidas que foram ingeridas pelo Hungria e pelos seus amigos, para levar todo esse material para as autoridades procederem com as investigações e adotarem as providências necessárias.

Artista foi internado hoje, no Hospital DF Star. Ele deu entrada na unidade de saúde com quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica. Os sintomas apareceram após ele consumir vodca na casa de um amigo.

Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro. Boletim médico

Equipe do cantor também anunciou o adiamento de shows. "Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente", diz trecho de comunicado.