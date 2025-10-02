Topo

Advogado de Hungria entregará amostras de bebidas à Polícia Civil do DF

Ricardo Pedro Cruz
do UOL

De Splash, em São Paulo

02/10/2025 14h40

O advogado José Sousa de Lima, que representa o cantor Hungria, afirmou que entregará amostras das bebidas ingeridas pelo artista às autoridades do Distrito Federal. O músico está internado na UTI do Hospital DF Star, em Brasília, por suspeita de tomar vodca adulterada.

Advogado confirmou que vai registrar um boletim de ocorrência. "Vamos dar ciência às autoridades, à Polícia Civil do DF e à Vigilância Sanitária sobre o ocorrido", disse Lima, em conversa com Splash.

Nós estamos coletando todas as informações, estamos coletando as amostras das bebidas que foram ingeridas pelo Hungria e pelos seus amigos, para levar todo esse material para as autoridades procederem com as investigações e adotarem as providências necessárias.

Artista foi internado hoje, no Hospital DF Star. Ele deu entrada na unidade de saúde com quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica. Os sintomas apareceram após ele consumir vodca na casa de um amigo.

Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro. Boletim médico

Equipe do cantor também anunciou o adiamento de shows. "Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente", diz trecho de comunicado.

