Acordo pré-nupcial de Justin Timberlake prevê multa de R$ 4 mi por traição

O acordo pré-nupcial de Justin Timberlake, 44, e Jessica Biel, 43, preveria uma multa quase milionária ao cantor em caso de infidelidade.

O que aconteceu

Segundo o VT News, ele teria que pagar até US$ 750 mil à esposa se viesse a traí-la com outra pessoa. Na cotação atual, o valor ultrapassaria os R$ 4 milhões.

A cláusula teria sido adicionada por conta dos rumores provocados pelo comportamento passado de Timberlake. O documento descreve também como as propriedades do casal seriam divididos entre eles em hipótese de divórcio.

Timberlake e Biel se casaram em 2012. Os dois começaram a namorar em 2007 e hoje são pais de dois meninos, Silas, 10, e Phineas, 5.