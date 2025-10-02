Topo

Entretenimento

Acordo pré-nupcial de Justin Timberlake prevê multa de R$ 4 mi por traição

Justin Timberlake e Jessica Biel são casados desde 2012 - Reprodução/Instagram
Justin Timberlake e Jessica Biel são casados desde 2012 Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

02/10/2025 19h57

O acordo pré-nupcial de Justin Timberlake, 44, e Jessica Biel, 43, preveria uma multa quase milionária ao cantor em caso de infidelidade.

O que aconteceu

Segundo o VT News, ele teria que pagar até US$ 750 mil à esposa se viesse a traí-la com outra pessoa. Na cotação atual, o valor ultrapassaria os R$ 4 milhões.

Relacionadas

'Peaky Blinders' vai ganhar duas novas séries na Netflix

Isabella Arantes aposta em biquíni de oncinha e recebe comentário de Medina

Hungria é internado com suspeita de ter ingerido bebida adulterada

A cláusula teria sido adicionada por conta dos rumores provocados pelo comportamento passado de Timberlake. O documento descreve também como as propriedades do casal seriam divididos entre eles em hipótese de divórcio.

Timberlake e Biel se casaram em 2012. Os dois começaram a namorar em 2007 e hoje são pais de dois meninos, Silas, 10, e Phineas, 5.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Globo completa 30 anos de Estúdios e diz não temer inteligência artificial

Festival de Cinema Coreano chega a São Paulo

Heleninha vai morrer em 'Vale Tudo'? Final será diferente da 1ª versão

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 3/10 a 11/10

Acordo pré-nupcial de Justin Timberlake prevê multa de R$ 4 mi por traição

Renda mensal de Nicole Kidman e Keith Urban é revelada em documentos de divórcio

Mãe da filha de Hungria comenta internação do rapper: 'Todo apoio e amor'

Após zoar o irmão Edson, Hudson também perde dente e mostra resultado

Avenged Sevenfold divulga novas datas de shows no Brasil

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 3/10 a 11/10

Sabrina Sato fala de tratamento de câncer do pai: Período delicado