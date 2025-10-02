'A Fazenda': roça formada, briga por comida e punições propositais são destaques
Nessa quarta-feira, 1º, a edição de A Fazenda 17 contou com sua terceira Prova do Fazendeiro e a formação definitiva da Roça. As discussões por comida também aumentaram e os peões não pouparam os ânimos em brigar pelos itens.
A tarde também foi marcada por uma "competição" de punições propositais, até os participantes receberem um aviso da produção do programa.
Quem está na Roça e como foi a Prova do Fazendeiro?
Na terça-feira, 30, durante a transmissão do programa ao vivo, os escolhidos para a Roça foram Rayane, Walério, Duda e Renata Muller. Com exceção de Duda, eles ainda passariam pela Prova do Fazendeiro, em que um deles sairia da berlinda direto para a liderança das tarefas da semana.
Duda não jogou, já que foi vetada por Renata durante a formação da berlinda. Veja como cada peão entrou na Roça.
Na noite de quarta, rolou a Prova do Fazendeiro, que consistia em colocar os roceiros para montar um muro com a imagem de uma raposa.
No toque de um sino, eles também deveriam tentar acertar três vezes uma pelúcia dentro de uma área demarcada atrás do muro.
Rayane ganhou a prova ao ser a primeira a montar o quebra-cabeças e será Fazendeira pela segunda vez.
Peões causam punições de propósito
Durante a tarde, antes da Prova do Fazendeiro, os peões entraram em uma treta por conta de punições.
Tudo começou quando Yoná foi orientada por Dudu Camargo a ajudar outra peoa nos afazeres com os animais, atitude que causaria punições na casa. Entretanto, ele contou que a participante tomaria a punição, o que fez participantes levantarem a hipótese da atitude ser planejada.
Em seguida, diversos jogadores causaram punições propositalmente. Martina tirou o microfone: "Que venha [a punição]."
Nizam e Will pularam na piscina e Carol Lekker, em resposta, também tirou o microfone de propósito.
As consequências geradas foram a retirada da água, da academia, do gás, do café e dos ovos. O alto número de punições também gerou um aviso da produção do programa.
"A sequência de punições causadas propositalmente pode acarretar consequências específicas para o peão que gerar a punição e até levar à eventual expulsão", disse o recado.
Brigas por comida continuam
Outro tópico que vem sendo motivo de briga constante na Fazenda é a comida. Fernando, Michelle e Nizam, que fizeram a divisão, vêm sendo contestados por outros peões.
Desde o começo da semana, Yoná, Duda, entre outros participantes, mostraram desagrado com a situação.
Como ficou a delegação de tarefas da semana?
Na manhã desta quinta-feira, 2, Rayane delegou as tarefas de trato de animais, da horta e das plantas.
Toninho Tornado ficará com os porcos, Carol com a horta, Wallas com as ovelhas, Maria com o cavalo, Kathy com as aves, Matheus com o lixo, Yoná com as mini cabras e Dudu e Saory com as vacas e búfalos.