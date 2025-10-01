Yoná causa nova punição e sede de A Fazenda fica sem água e gás

Na manhã de hoje, Yoná causou uma nova punição na sede de A Fazenda 2025 (Record) e a casa ficará 24 horas sem gás e água encanada.

O que aconteceu

A punição aconteceu depois de a advogada ajudar Tàmires no trato da horta e plantas, após os moradores da Baia se recusarem. Momentos antes, ela alertou. "Tem macho aí que não tá fazendo nada, se não fizer eu vou causar punição."

Após ver que os moradores da Baia não ajudaram Tàmires, Yoná foi auxiliar a aliada. "Vamos pra punição. É moleque! Não vou deixar uma mulher se ferrar sozinha. Só quer causar de bonito aqui dentro, Brasil tá vendo!"

Tàmires apoiou. "Acha que aqui é lugar pra dar close? Lugar pra fazer amizadezinha?"

Apenas os moradores da Baia podem ajudar outros peões nos tratos que foram designados a eles. Devido a regra quebrada, a sede recebeu a punição de ficar 24 horas sem gás e água encanada.

Após a punição, alguns peões se envolveram em uma treta devido a ela. Carol detonou Will. "Não custava nada, Will, não ia te alterar em nada sua vida você ir lá pegar uns baldes!"

"Os animais não tem nada a ver com isso daqui! Aí não foi ajudar a menina só porque não gosta da menina? Se fosse seu grupo tava lá embaixo!"

Yoná

PUNIÇÃO Os peões ficarão um dia sem gás e água encanada



Acesse https://t.co/TVgQofAAFC para assistir à transmissão 24 horas de #AFazenda com seis sinais exclusivos pic.twitter.com/4kjZLjS8b5 -- A Fazenda (@afazendarecord) October 1, 2025