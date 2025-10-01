Topo

Entretenimento

Yoná causa nova punição e sede de A Fazenda fica sem água e gás

A Fazenda 2025: Yoná causa nova punição na temporada - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Yoná causa nova punição na temporada Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

01/10/2025 11h36Atualizada em 01/10/2025 11h39

Na manhã de hoje, Yoná causou uma nova punição na sede de A Fazenda 2025 (Record) e a casa ficará 24 horas sem gás e água encanada.

O que aconteceu

A punição aconteceu depois de a advogada ajudar Tàmires no trato da horta e plantas, após os moradores da Baia se recusarem. Momentos antes, ela alertou. "Tem macho aí que não tá fazendo nada, se não fizer eu vou causar punição."

Relacionadas

A Fazenda 2025: Rayane, Walério, Duda e Renata estão na segunda roça

A Fazenda: Carol cita Gracyanne e ataca Ray: 'Grelo imenso de tanta bomba'

A Fazenda 17 exibe pela primeira vez vinheta de abertura com 26 peões; veja

Após ver que os moradores da Baia não ajudaram Tàmires, Yoná foi auxiliar a aliada. "Vamos pra punição. É moleque! Não vou deixar uma mulher se ferrar sozinha. Só quer causar de bonito aqui dentro, Brasil tá vendo!"

Tàmires apoiou. "Acha que aqui é lugar pra dar close? Lugar pra fazer amizadezinha?"

Apenas os moradores da Baia podem ajudar outros peões nos tratos que foram designados a eles. Devido a regra quebrada, a sede recebeu a punição de ficar 24 horas sem gás e água encanada.

Após a punição, alguns peões se envolveram em uma treta devido a ela. Carol detonou Will. "Não custava nada, Will, não ia te alterar em nada sua vida você ir lá pegar uns baldes!"

"Os animais não tem nada a ver com isso daqui! Aí não foi ajudar a menina só porque não gosta da menina? Se fosse seu grupo tava lá embaixo!"
Yoná

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem deve escapar da 2ª roça e se tornar fazendeiro?

Resultado parcial

Total de 3544 votos
41,11%
Antonio Chahestian/RECORD
24,01%
Antonio Chahestian/RECORD
34,88%
Antonio Chahestian/RECORD
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

De 'Hamnet' a 'Hind Rajab', Festival do Rio traz fortes candidatos ao Oscar

Yoná causa nova punição e sede de A Fazenda fica sem água e gás

Mal explicado? Web critica fim de Ana Clara em 'Vale Tudo': 'Virando fungo'

Treinos e dieta sem exagero: como Mateus Carrieri mantém boa forma aos 58

Em 'A Fazenda', formação da Roça força inimizades e desfaz aliança

Entenda a treta envolvendo famosos após saída de Brunna Gonçalves da Beija-Flor

Como foi o acidente que matou Leonardo na versão original de 'Vale Tudo'?

Soprano brasileira é condecorada pelo rei Charles III; veja como foi

'Sem falar nada, entregou tudo': quem é ator que faz Leonardo em Vale Tudo

'Vale Tudo' hoje (1º): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Gilsinho, intérprete da Portela, morre aos 55 anos