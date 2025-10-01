Topo

Viúvo de Gilberto Braga detona autora de remake de 'Vale Tudo'

Viúvo de Gilberto Braga, Edgar Moura Brasil alfineta Manuela Dias por remake de "Vale Tudo" - Reprodução/Instagram
Viúvo de Gilberto Braga, Edgar Moura Brasil alfineta Manuela Dias por remake de 'Vale Tudo'
01/10/2025 22h12

Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga, criticou o remake de "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

Edgar Moura Brasil reprovou o trabalho da autora Manuela Dias. Ele expôs sua opinião hoje em seu perfil no Instagram.

De acordo com ele, a escritora não embasou a trama. "Manuela Dias não teve lastro nem intimidade intelectual para fazer um remake da monta de Gilberto Braga", ressaltou.

Algumas pessoas concordaram com o viúvo de Gilberto Braga. "O que Manuela Dias fez com a obra é uma afronta à memória do Gilberto, da Leonor Bassères e da teledramaturgia brasileira", sugeriu um. "Ela destruiu a novela", concordou outra. "Gilberto Braga era único! Manuela seguiu a cartilha e digamos não segurou bem as pontas! Mas isso não faz dela uma péssima autora", ponderou um terceiro.

vale tudo - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga, reprova mudanças da autora no remake de 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Instagram

