Mal explicado? Web critica fim de Ana Clara em 'Vale Tudo': 'Virando fungo'

Samantha Jones como Ana Clara em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

01/10/2025 11h35

Parte do público de "Vale Tudo" tem publicado críticas a uma falha no enredo de Ana Clara, personagem de Samantha Jones em "Vale Tudo". Entenda a seguir.

O que aconteceu

Ana Clara levou um tiro de Odete (Debora Bloch) no capítulo de segunda (29). Mesmo ferida, ela conseguiu ligar para Maria de Fátima (Bella Campos), que foi ao local e mandou a localização para Heleninha (Paolla Oliveira).

Chegando lá, a pintora viu a amiga no chão, já sem sinal aparente de vida, mas não ligou para um serviço de emergência. Seu baque inicial de ver Ana Clara morta foi interrompido pelo choque de reencontrar seu irmão gêmeo, Leonardo (Guilherme Magon) após 13 anos.

Após o reencontro emocionante entre irmãos, Ana Clara não apareceu mais e Heleninha levou Leonardo embora. Sendo assim, a trama final da neta de Nise (Teca Pereira) ficou sem explicação e repercutiu na web.

O público, nas redes sociais, criticou uma possível falha no desenvolvimento. Para muitos, foi incoerente Heleninha não telefonar para o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ou para a polícia ao ver a amiga ferida. "Tá, mas ela levou o Leonardo e deixou o corpo da Ana Clara lá?", questionou uma seguidora no Instagram oficial da Globo. "Enquanto isso, Ana Clara virando fungo já", ironizou outra.

Críticas ao final de Ana Clara em 'Vale Tudo' tomaram conta das redes sociais - Reprodução/Instagram @tvglobo - Reprodução/Instagram @tvglobo
Ainda esta semana, deve vir à tona o conteúdo que Ana Clara gravou com sua avó, Nise. Pouco antes de morrer, a idosa contou em vídeo os detalhes do que Odete fez para forjar a morte de Leonardo.

Até o momento, Mário Sérgio (Thomás Aquino) e Ana Clara foram vítimas fatais de Odete. Em breve, Maria de Fátima (Bella Campos) também cairá nas garras da vilã, sendo sequestrada por um homem contratado pela ricaça.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

