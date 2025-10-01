Topo

Vingança: Sandra enlouquece em orfanato e bota fogo em 'Êta Mundo Melhor!'

Sandra (Flávia Alessandra) visita Zulma (Heloisa Périssé) na casa dos Anjos em Êta Mundo Melhor! Imagem: Globo/Gabriel Vaguel
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

01/10/2025 18h13

O embate entre Sandra (Flávia Alessandra) e Zulma (Heloisa Périssé) será um dos destaques dos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor!". A vilã retorna a São Paulo disfarçada, mas acaba se revelando ao tentar se aproximar do filho de Candinho (Sergio Guizé).

O que vai acontecer

Depois de voltar da Europa e se esconder por dias na cidade, Sandra decide agir. Com óculos escuros e chapéu, ela chega à Casa dos Anjos fingindo ter interesse em adotar uma criança de seis anos. O objetivo, no entanto, é outro: se aproximar do filho de Candinho, que está sob os cuidados de Zulma.

Confronto entre vilãs movimenta o capítulo. Zulma logo desconfia da visitante e pergunta se Sandra é fiscal ou alguém do governo. Em troca de silêncio, a vilã oferece dinheiro, mas a proposta não convence. A tensão aumenta quando Zulma arranca o chapéu da rival e descobre sua identidade.

Sandra reage com fúria, ameaça, provoca e exige ver a criança. Zulma expõe o passado sombrio da rival e a discussão vira uma troca de insultos. Antes de sair furiosa, Sandra promete vingança e Zulma é amparada por Carmem (Cristiane Amorim).

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

