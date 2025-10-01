Topo

De biquíni verde, Vica Brenner compartilha clique em praia

Vica Brenner apostou cor verde para dia de praia - Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

01/10/2025 15h08

Vica Brenner, 25, filha do ex-ator Gerson Brenner e da ex-modelo Denize Taccto, compartilhou registros de um dia de praia em seus Stories no Instagram.

O que aconteceu

Para o momento de lazer, a modelo e influenciadora plus size escolheu um biquíni verde.

Vica, que costuma falar abertamente sobre viver fora dos padrões, é frequentemente elogiada por seguidoras sobre sua representatividade. Porém, a modelo também recebe críticas. Recentemente, uma internauta sugeriu que ela deveria emagrecer para cuidar da saúde, citando a própria experiência pessoal com dieta e exercícios.

A plus size rebateu. "Esse tom de julgamento implícito sobre o meu estilo de vida é uma crítica, ainda que indireta, e comentários desse tipo podem passar a ideia de que eu preciso urgentemente mudar de vida, só porque é desconfortável para pessoas como você."

Essa não foi a primeira vez que Vica se manifestou sobre o assunto. Em outras ocasiões, já questionou o incômodo que seu corpo causa em parte do público. "Eu posto vídeo de look, vídeo existindo, e os hates são totalmente sem sentido. Acho cômico que junto ao hate vem uma falsa preocupação com a saúde. Pessoas gordas vivem, gente", declarou.

