Vera Fischer posa de maiô e provoca: 'Setentinha também merece biscoito?'

Colaboração para Splash, em São Paulo

01/10/2025 15h26

Vera Fischer, 73, ousou com um maiô e chamou a atenção dos seguidores nas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz posou de frente para o espelho com dois maiôs, um preto e um branco. O post foi feito hoje em seu perfil no Instagram.

A artista brincou e perguntou se receberia elogios dos fãs. "Venha com tudo, outubro. Essa setentinha aqui também merece biscoito? Escolham um emoji para mim que não seja esse [de biscoito]", pediu na legenda.

Com a publicação, os seguidores exaltaram Vera Fischer. "Privilégio, espero chegar assim", desejou uma. "Nossa eterna musa e miss", sugeriu outra. "Seu charme e elegância não têm prazo e seu corpo nos mostra muito cuidado e inspiração. Que saúde viu?", indicou uma terceira.

Isis Valverde posa de biquíni à beira da piscina: 'Faz calor no Rio'

